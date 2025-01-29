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Bağış skandalı: Meğerse yardıma muhtaç hayvanları sahte fatura düzenlemek için kullanmış! Vurgun yaptığı tutar dudak uçuklattı...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
29.01.2025 16:58
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Ankara’da hayvanları koruma amacıyla kurulan bir dernek, büyük bir dolandırıcılık skandalıyla gündemde! Yaşama Tutunan Patiler Derneği, yapılan bağışları amacı dışında kullanarak 18 milyon 627 bin liralık kamu zararına neden oldu! Dernek yöneticilerinin, bağışlarla gelen mamaları kendi aile şirketlerinden satın almış gibi fatura ettiği ve haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. İşte 18 milyonluk skandalın şok detayları...

Bağış skandalı: Meğerse yardıma muhtaç hayvanları sahte fatura düzenlemek için kullanmış! Vurgun yaptığı tutar dudak uçuklattı...

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün de içerisinde bulunduğu 14 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Uzlaşma Bürosuna gelen dosyada, derneğin tüzel kişiliği bünyesinde dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla vatandaşlarca gönderilen paraların dernek amaçlarının dışında kullanıldığı belirtildi. Dernek hesabına gelen bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve malvarlığı edinmeye konu edildiği bilgisi yer aldı.

'BAĞIŞ' ADI ALTINDA HESAPLARA PARA TRANSFERİ YAPILMIŞ!

Aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı belirtilen dosyada, aklama suçunun işlenmesinde mama şirketleri nezdinde sahte faturaların düzenlendiği, bu nedenle dernek tüzel kişiliği ile kamunun zarara uğratıldığı kaydedildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporunun da yer aldığı dosyada, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı anlaşıldı. Dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesaplarına transfer edildiği bildirildi. Bazı şüphelilerin dernek tüzel kişiliğine "bağış" adı altında yapılan paralar ile haksız mal edindiği, bu işlemlerde aile şirketlerinin araç olarak kullanıldığı anlatıldı.

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GENEL KURUL KARARI OLMADAN HUZUR HAKKI ÖDENMİŞ

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda ise dernekler mevzuatına göre yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" ödenebilmesi için genel kurul kararının gerekli olduğu ancak Yaşama Tutunan Patiler Derneğince genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği bilgisi yer aldı.

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BUKET ÖZGÜNLÜ BAĞIŞ MAMALARINI KENDİ ŞİRKETİNDEN ALMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞ

Dosyada tanık olarak ifadesine yer verilen Ş.G., şüpheli Özgünlü’nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldığını anlattı.

Bu şekilde şüpheliler tarafından derneğin tüzel kişiliğinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı, Özgünlü’nün eşi firari şüpheli Tuna Boyacı’nın, sahibi ve yetkilisi olduğu pet ürünleri şirketi adına 2022 ve 2023 yıllarında mama alışverişi olmamasına rağmen dernek adına köpek maması alım satımına dair çok sayıda sahte fatura düzenlendiği de anlaşıldı.

ZARARA UĞRATAN İSİMLER AÇIKLANDI

Dosyada; şüpheliler Aleyna N.S., Alev E., Buket Özgünlü, Demet K., Evren Kılıç, Tuğçe S. Cemal Ö., Aynur T. Birkan S., Ertan Işık, Fatma Ö., Rüya B., Tuğba T. ve Yosma B.’nin kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
mama bağış fatura kampanya sahte vurgun
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu parayla bir ilçenin hayvanları toplanıp kısırlaştırılırdı
ülkede herşey den herkesten nefret ettirdiler. Çok az kişi kaldı dürüst sanırım .
Ülkede bir tane dürüst adam olmaz mı bu nedir Allah aşlkına.
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