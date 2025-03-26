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Bahar aylarında polen alerjisine dikkat! Solunum yolu hastalıklarını tetikliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
26.03.2025 12:26
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Bahar aylarının gelişiyle birlikte doğa canlanırken, alerjik hastalıklar da artış gösteriyor. Havada yoğunlaşan polenler, özellikle astım ve alerji hastaları için büyük bir risk oluşturuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, polenlerin solunum yolu rahatsızlıklarını tetiklediğini belirterek, erken önlem almanın önemine dikkat çekti.

Bahar aylarında polen alerjisine dikkat! Solunum yolu hastalıklarını tetikliyor

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada polen miktarı artarken, alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başlıyor. Bahar aylarında sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, polenlerin solunum yolunu etkileyerek alerji ve astımı tetikleyebileceğini söyledi.

POLENLER ASTIM VE ALERJİYİ TETİKLİYOR

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Bahar aylarında atmosferde yoğunlaşan polenlerin solunum yoluyla vücuda girdiğini belirten Prof. Dr. Saltürk, “Polenler, özellikle rüzgarla çok uzak mesafelere taşınarak soluduğumuz havaya karışır. Alerjik bünyeye sahip bireylerde öksürük, hapşırma, burun akıntısı, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca astımı olan hastalarda atakları tetikleyerek hastalığın kontrolünü zorlaştırabilir” dedi.

POLENLERDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

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Polenlerden korunmanın en etkili yollarını anlatan Prof. Dr. Saltürk şu önerilerde bulundu: “Gündüz saatlerinde dışarıda uzun süre kalmayın. Polenler özellikle sıcak ve kuru havalarda yoğunlaşır. Bu nedenle sabah erken saatlerde veya akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih edin. Dışarıdan eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın. Polenler saç ve kıyafetlere yapışarak ev içine taşınabilir. Ev ve araba filtrelerini düzenli olarak temizleyin. Özellikle Mart ayında polenlerin yoğun olduğu dönemlerde filtrelerin değiştirilmesi önemlidir. Sigara ve tütün dumanından uzak durun. Sigara, alerjik reaksiyonları şiddetlendirerek solunum yollarının hassasiyetini artırabilir. Alerjisi olan bireyler mart ayı başlamadan doktora başvurmalı. Önceki yıllarda polen alerjisi yaşayan kişilerin, bahar ayları öncesinde alerji testleri yaptırarak gerekli tedaviye başlamaları önerilmektedir.”

HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Polen alerjisinin gündelik yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Saltürk, “Bu hastalıklar okul ve iş hayatında verimi düşürebilir. Özellikle burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve hırıltılı solunum, günlük aktiviteleri zorlaştırır. Ciddi vakalarda astım ataklarına neden olarak acil müdahale gerektirebilir. Polenler her yıl farklı yoğunlukta görülüyor. Rüzgarla geniş alanlara yayılıyor. Alerji geçmişi olan bireylerin her bahar döneminde kontrollerini ihmal etmemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
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Anahtar Kelimeler:
polen
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