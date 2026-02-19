HABER

Bahar havası bitti! İstanbul’a kar yağışı geliyor: Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Hava durumu ile ilgili son uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu batıdan yeni ve daha sert bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor. Sıcaklıkların 7 derece birden düşmesi beklenirken, İstanbul’da pazar günü termometreler 4 dereceyi gösterecek ve sulu kar yerini kar yağışına bırakacak. Trakya’da cumartesi itibarıyla kar etkisini artıracak; kuvvetli rüzgar ve yer yer yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. İşte detaylar…

Geçen hafta 20 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları sert düşüşe geçti, bu hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Trakya üzerinden yurda giren soğuk ve yağışlı sistem etkisini artırırken, cumartesi günü batı illerinde yağış başlayacak. Pazar günü ise İstanbul’da sıcaklık 4 dereceye kadar inecek ve sulu karın yerini kar yağışı alması bekleniyor. Kastamonu, Sinop ve Samsun için sarı kodlu fırtına uyarısı yapılırken; Artvin ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağış, Doğu Anadolu’da çığ, Güneydoğu’da ise toz taşınımı riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

3 KENTE SARI KOD

Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. MGM Kastamonu, Sinop ve Samsun için sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor. Bugün Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

BATIDA YAĞIŞ BAŞLIYOR

MGM'nin 5 günlük tahminlerine göre ise cumartesi gününden itibaren batı illerinde yağış etkisini gösterecek. Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sulu kar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte cumartesi yerini kara bırakacak.

İSTANBUL 4 DERECEYE DÜŞECEK, KAR BAŞLAYACAK

Kar yağışı İstanbul'a ise pazar günü ulaşacak. Hafta sonu 20 derece aşan ve bugün 11 derecelerde seyredecek hava sıcaklığı pazar günü 4 dereceye gerileyecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
