İfade vermek için gitti: Polisin belindeki silahı alıp intihar etti!

Ordu'da ifade vermek için polis merkezine giden 37 yaşındaki Sefa Yılmaz polisin belindeki silahı alıp kendisini vurdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz'ın yaşadıkları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Polis Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin kendisinden şikayetçi olması üzerine Sefa Yılmaz, ifade vermek için polis merkezine gitti.

POLİSİN BELİNDEN SİLAHI ALIP İNTİHAR ETTİ

Yılmaz, burada polisin silahını belinden alıp kendini vurdu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmaz’ın öldüğü belirlendi.

İncelemenin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

