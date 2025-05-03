Bahar müjdesi verildi! Mısır'dan sıcak hava dalgası geliyor: Hafta sonu hava nasıl? 3-7 Mayıs haritalı hava durumu...

Günlerdir süren soğuk ve yağışlı hava nihayet yerini bahara bırakıyor. Yeni haftada yurt genelinde sıcaklıklar 27 dereceye kadar yükselecek, poyraz etkisini kaybederken güneşli günler kapıda.

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye bahar havasına kavuşuyor. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıkları, yeni haftada yer yer 27 dereceye ulaşacak.

Batıda kuzeyli, doğuda güneyli rüzgarlar hafif esecek, ancak Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgar hızı 40-60 km/saate çıkabilir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILARA DİKKAT!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIKLAR 4-8 DERECE ARTACAK

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-8 derece artacak.

Yarın ise 5 büyük kentte güneşli hava etkili olacak:

İstanbul: 21°C

Ankara: 20°C

İzmir: 26°C

Bursa: 23°C

Antalya: Kısa süreli yerel yağmur geçişi mümkün

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada, Mısır'dan sıcak hava dalgası geliyor. poyraz etkisini tamamen yitirecek, yerini güneşli ve ılık bir bahar havasına bırakacak. Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam edecek. Pazartesi gününden itibaren Türkiye’de sıcaklıklar 30 dereceye kadar ulaşacak. Çarşamba günü, İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak.

5-6-7 MAYIS HARİTALI HAVA DURUMU