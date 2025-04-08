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Bahar yorgunluğu kapıda: Belirtilerine dikkat!

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok kişi kendini halsiz, isteksiz ve uykulu hissetmeye başlıyor. Mevsim geçişlerinde özellikle ilkbahar aylarında sıkça karşılaşılan bu durum, halk arasında bahar yorgunluğu olarak biliniyor. Peki bahar yorgunluğu nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl başa çıkılır?

Bahar yorgunluğu kapıda: Belirtilerine dikkat!
Sedef Karatay

Mevsim geçişi ile birlikte doğa canlanırken, birçok insan kendini beklenmedik bir şekilde halsiz, isteksiz ve uykulu hissedebiliyor. Bu durum, halk arasında bahar yorgunluğu olarak biliniyor. Uzmanlar, bu sürecin doğal olduğunu ancak bazı belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

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BAHAR YORGUNLUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bahar aylarında ortaya çıkan bu geçici yorgunluk hali; uyku düzeninin bozulması, halsizlik, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, ruh hali değişimleri ve kas ağrıları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Aynı zamanda enerji düşüklüğü ve sabahları uyanmakta zorlanma da sıkça dile getirilen şikayetler arasında yer alıyor.

“VÜCUT KENDİNİ YENİ MEVSİME HAZIRLIYOR”

Uzmanlara göre kışın yavaşlayan metabolizma, baharın gelişiyle birlikte hızlanıyor. Bu da vücudun bir adaptasyon sürecine girmesine neden oluyor. Gün ışığının artması, hormonal dengelerde de değişiklik yaratabiliyor. Bu nedenle kişi kendini hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha çabuk tükenmiş hissedebiliyor.

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BAHAR YORGUNLUĞUNU HAFİFLETMENİN YOLLARI

Bahar yorgunluğunu daha kolay atlatmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri öneriliyor:

  • Her gün yeterli miktarda su içilmeli
  • Sebze ve meyve ağırlıklı, dengeli beslenmeye dikkat edilmeli
  • Düzenli egzersiz yapılmalı, özellikle açık hava yürüyüşleri tercih edilmeli
  • Uyku düzeni sağlanmalı
  • Güneş ışığından faydalanılmalı
  • Gerekirse takviye vitaminler için doktora danışılmalı

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Bahar yorgunluğu genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden geçse de, belirtiler uzun sürerse ya da günlük yaşamı etkiler hale gelirse bir sağlık uzmanına başvurmakta fayda var.

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