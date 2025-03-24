Baharın getirdiği kabus! Polen alerjisi olanlar bunlara dikkat: Uzmanlardan erken önlem uyarısı geldi...

Baharın gelmesiyle birlikte, alerjik rinit vakaları da artış gösteriyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ulaş Metin, alerjik rinitin en yaygın belirtilerinin burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve sulanma, boğaz tahrişi gibi şikayetler olduğunu belirtti.

Dr. Metin, bu belirtilerin özellikle polen, toz akarları, hayvan tüyleri ve küf gibi alerjenlerle temas sonucu tetiklendiğini ifade etti. Mevsimsel alerjik rinitin genellikle bahar ve yaz aylarında polenlerin yoğun olduğu dönemlerde görülürken, yıl boyu süren alerjik rinitin ise iç mekan alerjenlerinden kaynaklandığına dikkat çekti. Hastaların hangi tür alerjenlere karşı duyarlı olduklarını belirlemenin, doğru tedavi yöntemlerinin seçilmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

ALERJİK RİNİTTEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Alerjik rinit belirtilerini en aza indirmek için alerjenlerden uzak durmak, düzenli temizlik yapmak ve dışarıda polen yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde dikkatli olmak gerekiyor. Dr. Metin, bu önlemleri uygulayan kişilerin alerjik rinit etkilerini daha hafif geçirdiğini belirterek, şikayetleri artan hastaların bir uzmana başvurması gerektiğini söyledi.

"ALERJİK RİNİT UYKU PROBLEMLERİNE DE YOL AÇAR"

Dr. Metin, alerjik rinitin yalnızca burun tıkanıklığı ve hapşırma gibi semptomlarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sinüzit, orta kulak enfeksiyonları ve uyku problemleri gibi sağlık sorunlarına da yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle belirtileri kontrol altına almak için erken önlem almanın önemli olduğunu ifade etti.

UYGULANAN TEDAVİLER NELERDİR?

Dr. Metin, alerjik rinit tedavisinde antihistaminik ilaçlar, burun spreyleri ve immünoterapi gibi yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığını söyledi. Antihistaminiklerin vücudun histamin üretimini bloke ederek belirtilerin hafiflemesine yardımcı olduğunu, burun spreylerinin iltihaplanmayı azaltmak amacıyla kullanıldığını, immünoterapinin ise zamanla alerjilerin etkisini azaltmayı amaçlayan bir tedavi yöntemi olduğunu açıkladı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır