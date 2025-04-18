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Baharla beraber geliyor... Sıcaklıklar artacak ancak Kırkikindi yağışları kapıda!

Günlük güneşlik bir havaya aldanmayın. Baharın habercisi kırkikindi yağışları sürpriz yapabilir. Sıcaklıklar artarken, pus ve sis bazı bölgelerde etkili olabilir. Hangi bölgede ne yaşanacak, işte detaylar...

Baharla beraber geliyor... Sıcaklıklar artacak ancak Kırkikindi yağışları kapıda!
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, meteoroloji ülke genelinde ise herhangi bir uyarıda bulunmadı.

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BUNA GÖRE ŞEHİRLER VE BÖLGELERE GÖRE HAVA TAHMİNLERİ ŞU ŞEKİLDE OLDU:

  • İstanbul biraz bulutlu, karayel serin esiyor. Kentte sıcaklık 19 derece.

  • Ankara'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak, sıcaklık 20 derece.

  • İzmir güneşli, karayel akşamları biraz üşütecek. İlde sıcaklık ise 25 derece.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'da kırkikindi yağmurları başlıyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NEDİR?

Kırkikindi, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında kırkikindi yağışları denmiştir. Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur bahar hava
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