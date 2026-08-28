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Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler

Sivas’ta apartman sakinleri bahçe duvarı örmek istediklerinde belediyenin kendi arazilerinde yol ve kaldırım yaptığını öğrendi, Apartman sakinleri yolda kendi sınırlarını çizerek çizginin gerisinin kendilerine ait olduğunu belirten tabela astı.Sivas’ta Çayyurt Mahallesi Ethem Bey Sokak Özarslan apartmanı önündeki yolda çizilen sınır çizgisi ve tabela merak uyandırdı.

Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler

Sivas’ta apartman sakinleri bahçe duvarı örmek istediklerinde belediyenin kendi arazilerinde yol ve kaldırım yaptığını öğrendi, Apartman sakinleri yolda kendi sınırlarını çizerek çizginin gerisinin kendilerine ait olduğunu belirten tabela astı.

Sivas’ta Çayyurt Mahallesi Ethem Bey Sokak Özarslan apartmanı önündeki yolda çizilen sınır çizgisi ve tabela merak uyandırdı. İddiaya göre apartman sakinleri bir süre önce bahçe duvarı örmek istedi. Tabu ve Kadastro Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi’nden harita istediler. Aldıkları haritalara baktıklarında apartmanın da bulunduğu arazinin bir kısmına yol ve kaldırım yapıldığını gördüler. Apartman sakinleri de yola çizdikleri çizgi çizerek, çizginin gerisinin apartmana ait arazi olduğunu belirten tabela astılar. Yol üzerindeki çizgi ve tabela konuyu bilmeyenler tarafından şaşkınla karşılandı.

Apartman sakinlerinden Ferhat Korkmaz yaptığı açıklamada, duvar örebilmek için kaldırımın kaldırılması gerektiğini belirterek, "Bu sene apartmanımızın etrafını bahçe duvarıyla çevirmek için arazimizi ölçtürmek istedik. Harita mühendisleri tarafından yapılan ölçümlerde ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde asfalt yolun bulunduğu bölümde apartmanımıza ait alanın olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine belediyeye müracaat ettik ancak birim yetkilileri, biz oraya bir işlem yapamayız, kaldırımı bozarsak tekrar sizden ücret talep ederiz dediler. Harita mühendisleri tarafından yerimiz kesin olarak belirlendikten sonra sınırlarımızı boyayla işaretledik. Biz de bu nedenle kimsenin aracını park etmemesi için alana tabela koyduk. Çünkü burası apartmanımıza ait bir alan. Yukarı tarafta yaklaşık 5 metre, aşağı tarafta ise 2,5 metre alanımız bulunuyor. Kaldırım da aradan çıkarıldığında toplamda yaklaşık 7 metrelik bir alan bize ait oluyor. Elimizde tüm resmi belgelerimiz ve ölçüm evraklarımız hazır. Gerekli görüldüğü takdirde bunları sunabiliriz. Yetkililerden duvar örebilmemiz için kaldırımın kaldırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler 1

Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler 2

Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler 3

Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler 4

Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler 5

Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler 6

Bahçe duvarı örmek istediklerinde gerçeği öğrendiler 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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