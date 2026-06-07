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Bahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtı

Karaman'da bir apartmanın bahçesindeki atık eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangında bahçedeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtı

Yangın, öğle saatlerinde Alişahane Mahallesi 207. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan atık ev eşyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

Bahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtı 1

ATIK EŞYALARIN YANMASI PANİĞE YOL AÇTI

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın, apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtı 2

"EŞYALARI ÇATI KATINDAN TEMİZLİK YAPMAK İÇİN İNDİRMİŞLER"

Mahalle sakinlerinden Halil Yılmaz, yangını fark eder etmez olay yerine koştuğunu belirterek, "Dumanı gördüm. Ev yanıyor dedim koştum. Eşyaları çatı katından temizlik yapmak için indirmişler" dedi.

Bahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtı 3

Yangında bahçedeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Karaman
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