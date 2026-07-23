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Özgür Özel’in “yeni partisi” AK Parti'yi de geride bıraktı: Dört anketteki en yüksek oran

Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin oy oranı bir ankette daha yer buldu. Son seçim anketinde AK Parti ve CHP’yi geride bırakan yeni parti yüzde 35,2’ye ulaştı. Son iki ayda yayımlanan dört anket karşılaştırıldığında, yeni partinin bugüne kadarki en yüksek oy oranına ulaştığı görüldü.

Özgür Özel’in “yeni partisi” AK Parti'yi de geride bıraktı: Dört anketteki en yüksek oran
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’deki "mutlak butlan" kriziyle birlikte gözler Özgür Özel’in kurmaya hazırlandığı yeni partiye çevrildi. Adı ve kadrosu henüz kesinleşmeyen parti, son haftalarda anketlere de damgasını vurdu. Farklı şirketlerin yaptığı dört ankette ortaya çıkan oranlara bakıldığında, yeni partinin önemli bir oy oranına ulaştığı görülürken son ankette yarışın ilk sırasına yükseldi.

AK PARTİ VE CHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

Konsensus Araştırma’nın 4-18 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmada katılımcılara, "Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu bir parti ile, CHP'nin Kılıçdaroğlu başkanlığında seçime girdiği senaryoda yarın bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Özgür Özel’in “yeni partisi” AK Parti yi de geride bıraktı: Dört anketteki en yüksek oran 1

81 il, 402 ilçe ve 87 seçim çevresinde 1012 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada Özgür Özel’in yeni partisi yüzde 35,2 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 31,4’te kalırken CHP’nin oy oranı yüzde 12,2 olarak ölçüldü.

Ankette diğer partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

DEM Parti: Yüzde 6,9
MHP: Yüzde 4,6
İYİ Parti: Yüzde 3,4
Zafer Partisi: Yüzde 2

Özgür Özel’in “yeni partisi” AK Parti yi de geride bıraktı: Dört anketteki en yüksek oran 2

İMAMOĞLU VE YAVAŞ SENARYOLARI DA SORULDU

Araştırmada olası cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin iki farklı senaryo da ölçüldü. Mansur Yavaş’ın aday olduğu tabloda Yavaş yüzde 40,4 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,7’de kaldı. Selahattin Demirtaş yüzde 15, Ümit Özdağ ise yüzde 5,2 destek aldı.

Özgür Özel’in “yeni partisi” AK Parti yi de geride bıraktı: Dört anketteki en yüksek oran 3

Seçimin ikinci tura kalması ve Ekrem İmamoğlu’nun aday olması halinde ise İmamoğlu yüzde 53,4’e ulaştı. Erdoğan’ın oy oranı yüzde 46,6 olarak ölçüldü. Böylece İmamoğlu’nun Erdoğan’ın 6,8 puan önünde olduğu bir tablo ortaya çıktı.

Özgür Özel’in “yeni partisi” AK Parti yi de geride bıraktı: Dört anketteki en yüksek oran 4

İLK ANKETTE YÜZDE 19,8 ALMIŞTI

Özgür Özel’in olası yeni partisiyle ilgili genel seçmen üzerinde yapılan ilk araştırmalardan biri AREA tarafından 5-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu ankette Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 19,8 olarak ölçüldü. AK Parti yüzde 30,8 ile birinci sırada yer alırken CHP yüzde 13,4’te kaldı.

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SONAR ANKETİNDE BİRİNCİ ÇIKTI

SONAR’ın Mayıs 2026 tarihli araştırmasında ise seçmenlere Özgür Özel ve arkadaşlarının ayrı bir partiyle seçime katıldığı senaryo yöneltildi. Yeni parti, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 26,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu oran kararsızların orantılı olarak dağıtılmasının ardından yüzde 32,7’ye yükseldi. Aynı hesaplamada AK Parti yüzde 27,1, CHP ise yüzde 6,4 oy aldı.

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ASAL’DA İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

ASAL Araştırma’nın haziran çalışmasında AK Parti yüzde 31,8 ile ilk sırada çıktı. Özgür Özel’in kuracağı parti yüzde 21,4 ile ikinci sıraya yerleşirken CHP’nin oy oranı yüzde 10,9 olarak ölçüldü.

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DÖRT ANKETTE ORTAYA ÇIKAN TABLO

Araştırma "Yeni parti" AK Parti CHP
AREA %19,8 %30,8 %13,4
SONAR %32,7 %27,1 %6,4
ASAL %21,4 %31,8 %10,9
Konsensus %35,2 %31,4 %12,2
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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP anket
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