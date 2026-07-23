Polislere zaman kazandıracaktı: 30 saniyelik iş 3 dakikaya çıktı!

Forbes’ta yer alan habere göre, Axon’un polis raporlarını hazırlamaya yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği Form One adlı yapay zekâ aracı, bazı polis memurlarının iş yükünü azaltmak yerine artırdı.

ZAMAN KAZANDIRACAKKEN KAYBETTİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde yer alan ve nüfusu 70 binin biraz üzerinde olan Lafayette'teki polis teşkilatı, Axon şirketi tarafından geliştirilen Form One’ı denemeye başladı. Elektro şok cihazı üreticisi olarak tanınan ve 35 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğu belirtilen Axon’un aracı, polislerin vücut kameralarındaki ses kayıtlarını dinleyerek raporlardaki idari bilgileri otomatik olarak doldurmayı amaçlıyordu.

Form One’ın polislerin ve vatandaşların adlarını, kimlik belgelerindeki bilgileri, araç plakalarını ve diğer araç ayrıntılarını raporlara ekleyerek memurlara zaman kazandırması bekleniyordu.

Ancak teknolojinin yedi ay boyunca test edilmesinin ardından Lafayette’teki birçok polis memuru, aracın zaman kazandırmadığını ve rapor hazırlama süresini uzattığını belirtti.

Forbes’un kamu kayıtları talebiyle ulaştığı e-postalarda bir polis memuru, “Bana zaman kazandırmadığını ve düzeltmek zorunda kalacağım hatalar içerdiğini biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Diğer e-postalara göre Form One, isimler ve araç plakaları vücut kamerası görüntülerinde açık biçimde söylenmesine rağmen bu bilgileri doğru şekilde kaydetmekte zorlandı.

"30 SANİYELİK İŞ 3 DAKİKAYA ÇIKTI"

Bir polis memuru, daha önce elle doldurulduğunda 30 saniye süren basit bir formun, Form One’ın ürettiği çok sayıdaki hata nedeniyle üç dakikada tamamlanabildiğini belirtti.

Söz konusu polis memuru bir meslektaşına gönderdiği e-postada, “Form One, raporların tamamlanma süresini ciddi şekilde artırıyor.” ifadelerine yer verdi.

BELGELER ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Haberde, rutin evrak işlerinin yapay zekâ modellerinin başarılı olması beklenen basit görevler arasında olduğu belirtildi. Axon’un verilerine göre polis memurları rapor doldurmak için haftada 15 saate kadar zaman harcayabiliyor.

Bu raporların gelecekte başvurulmak üzere saklandığı veya suçlamada bulunup bulunmamaya karar veren savcılara gönderildiği belirtildi. Bu nedenle belgelerin ceza adaleti sisteminde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Ancak raporların doğru olması gerektiği ve yapay zekânın hazırladığı metinlerin bu standardı karşılaması için yapılan düzeltmelerin bazı polis memurları açısından ağır bir iş yüküne dönüştüğü aktarıldı.