HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Polislere zaman kazandıracaktı: 30 saniyelik iş 3 dakikaya çıktı!

ABD’de polislerin rapor hazırlarken harcadığı süreyi azaltmak amacıyla geliştirilen bir yapay zeka aracı, bazı memurların işini kolaylaştırmak yerine daha da uzattı. Öyle ki bir memur, 30 saniyelik bir formun artık üç dakika sürdüğünü belirtti.

Polislere zaman kazandıracaktı: 30 saniyelik iş 3 dakikaya çıktı!
Enes Çırtlık

Forbes’ta yer alan habere göre, Axon’un polis raporlarını hazırlamaya yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği Form One adlı yapay zekâ aracı, bazı polis memurlarının iş yükünü azaltmak yerine artırdı.

Polislere zaman kazandıracaktı: 30 saniyelik iş 3 dakikaya çıktı! 1

ZAMAN KAZANDIRACAKKEN KAYBETTİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde yer alan ve nüfusu 70 binin biraz üzerinde olan Lafayette'teki polis teşkilatı, Axon şirketi tarafından geliştirilen Form One’ı denemeye başladı. Elektro şok cihazı üreticisi olarak tanınan ve 35 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğu belirtilen Axon’un aracı, polislerin vücut kameralarındaki ses kayıtlarını dinleyerek raporlardaki idari bilgileri otomatik olarak doldurmayı amaçlıyordu.

Form One’ın polislerin ve vatandaşların adlarını, kimlik belgelerindeki bilgileri, araç plakalarını ve diğer araç ayrıntılarını raporlara ekleyerek memurlara zaman kazandırması bekleniyordu.

Ancak teknolojinin yedi ay boyunca test edilmesinin ardından Lafayette’teki birçok polis memuru, aracın zaman kazandırmadığını ve rapor hazırlama süresini uzattığını belirtti.

Polislere zaman kazandıracaktı: 30 saniyelik iş 3 dakikaya çıktı! 2

Forbes’un kamu kayıtları talebiyle ulaştığı e-postalarda bir polis memuru, “Bana zaman kazandırmadığını ve düzeltmek zorunda kalacağım hatalar içerdiğini biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Diğer e-postalara göre Form One, isimler ve araç plakaları vücut kamerası görüntülerinde açık biçimde söylenmesine rağmen bu bilgileri doğru şekilde kaydetmekte zorlandı.

"30 SANİYELİK İŞ 3 DAKİKAYA ÇIKTI"

Bir polis memuru, daha önce elle doldurulduğunda 30 saniye süren basit bir formun, Form One’ın ürettiği çok sayıdaki hata nedeniyle üç dakikada tamamlanabildiğini belirtti.

Söz konusu polis memuru bir meslektaşına gönderdiği e-postada, “Form One, raporların tamamlanma süresini ciddi şekilde artırıyor.” ifadelerine yer verdi.

Polislere zaman kazandıracaktı: 30 saniyelik iş 3 dakikaya çıktı! 3

BELGELER ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Haberde, rutin evrak işlerinin yapay zekâ modellerinin başarılı olması beklenen basit görevler arasında olduğu belirtildi. Axon’un verilerine göre polis memurları rapor doldurmak için haftada 15 saate kadar zaman harcayabiliyor.

Bu raporların gelecekte başvurulmak üzere saklandığı veya suçlamada bulunup bulunmamaya karar veren savcılara gönderildiği belirtildi. Bu nedenle belgelerin ceza adaleti sisteminde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Ancak raporların doğru olması gerektiği ve yapay zekânın hazırladığı metinlerin bu standardı karşılaması için yapılan düzeltmelerin bazı polis memurları açısından ağır bir iş yüküne dönüştüğü aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EA FC 27 Standart Edition'ın kapak görseli yayımlandı!EA FC 27 Standart Edition'ın kapak görseli yayımlandı!
155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! Örgüt lideri yakalandı... Tüm sistemleri deşifre oldu155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! Örgüt lideri yakalandı... Tüm sistemleri deşifre oldu

Anahtar Kelimeler:
polis yapay zeka abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.