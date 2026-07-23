Yeni parti öncesi kritik toplantı sona erdi: “Kararlarımızı oy birliğiyle aldık”

CHP’den ayrılarak yeni bir parti kuracağını açıklayan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri için kritik gün geldi. Yeni partinin kuruluş süreci devam ederken CHP Grubu, TBMM’de son kez kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Saat 11.00’de başlayan ve basına kapalı yapılan toplantıya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlık etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede yeni partiye geçiş süreci ve Meclis grubunun izleyeceği yol haritası ele alındı.

“KARARLARIMIZI OY BİRLİĞİYLE ALDIK”

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Emir, kritik kararların oy birliğiyle alındığını belirterek şunları söyledi:

“Son kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Paylaşılması gereken bir şey olursa basın toplantısıyla bildireceğiz.”

Alınan kararların içeriğine ilişkin henüz ayrıntı verilmedi. Yeni partinin kuruluş dilekçesi, kurucular kurulu ve CHP’den ayrılacak milletvekillerine ilişkin detayların yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

YENİ PARTİ İÇİN GERİ SAYIM

Özgür Özel, daha önce yeni partinin teknik kuruluşunun milletvekilleri tarafından gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına 24 Temmuz’da verilmesi, işlemlerin yetişmemesi durumunda başvurunun 27 Temmuz’a bırakılması gündemde.

Partinin kuruluşunun ardından bir ay içinde 81 ilde örgütlenme çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Özel’e katılacak milletvekillerinin sayısı ise istifa ve geçiş işlemlerinin ardından kesinleşecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır