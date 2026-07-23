MSB'den Eurofighter ve Veli Bilgin açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığın açıklamalarından öne çıkan kesitler şöyle:

(Hava Harp Okulu'ndaki öğrenci vefatına ilişkin) Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.

(Eurofighter Typhoon tedarik süreci) Yıllara sari olarak uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edecek. Ağustosta uçuş eğitimlerine başlanması planlanıyor.

(Terörle mücadele) Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 1 PKK'lı yakalandı. 6 terörist teslim oldu.