Bahçeli'den 'Yeni Parti' mesajı! Hazine yardımıyla ilgili dikkat çeken çıkış

CHP'ye veda eden Özgür Özel'in kuracağı yeni parti Türkiye siyasetini hareketlendirdi. Yeni parti için hazırlıklar son hız devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özgür Özel'in yeni partisine yönelik ilk açıklamada bulundu.

BAHÇELİ'DEN YENİ PARTİ MESAJI! HAZİNE ÇIKIŞI: "PAY AKTARILMASI ETİK OLANIDIR"

CHP'den yeni bir parti çıktığını ifade eden Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, "2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" dedi.