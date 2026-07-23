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AYM'den 'Sivas Katliamı' kararı! Tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Sivas Katliamı davasında önemli bir karara imza attı. AYM, katliamda hayatını kaybeden isimlerin ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM'den 'Sivas Katliamı' kararı! Tazminat ödenecek
Devrim Karadağ

1993 yılında yaşanan Sivas katliamına ilişkin 2014 yılında yapılan bireysel başvuru 12 yıl sonra, 23 Temmuz'da görüşüldü. Toplantıda, Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği suçlaması karara bağlandı.

Katliama ilişkin görülen dava 2012 yılında zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü.

"MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK"

Yüksek Mahkeme Sivas Madımak Oteli’nde 1993 yılında 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama ilişkin başlatılan yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmemesi" nedeniyle ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda, oy birliğiyle “yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği”ne karar verdi. Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.

NE OLMUŞTU?

Katliama ilişkin ana davada 33 kişi önce idam cezasına çarptırılmış daha sonra bu cezalar ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.

Katliamla ilgili bir diğer dava ise 2012'de zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü. Hayatını kaybedenlerin avukatları, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olamayacağını belirterek davanın düşürülmesine itiraz etmiş, konuyu 2014'te AYM gündemine taşımıştı.

Mahkeme bu başvuruyu 12 yıl sonra karara bağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas anayasa mahkemesi
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