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Eğitim sırasında rahatsızlanmıştı! Askeri öğrenci şehit oldu

Milli Savunma Üniversitesi, Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eğitim sırasında rahatsızlanmıştı! Askeri öğrenci şehit oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yalova'da düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eğitim sırasında rahatsızlanmıştı! Askeri öğrenci şehit oldu 1

MSÜ'den yapılan açıklamada, "Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı'nda eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk milletine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

DİĞER 3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Rahatsızlanan diğer 3 öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, rahatsızlıkların güneş çarpmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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şehit Yalova
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