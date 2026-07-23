EA FC 27 Standart Edition'ın kapak görseli yayımlandı: Dikkat çeken 'Come to Beşiktaş' detayı...

EA SPORTS, futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni oyunu EA FC 27'nin kapağını ve oyuna eklenecek yeni "Açık Dünya" modunu, oyunun Standart Edition kapağıyla birlikte resmî olarak duyurdu.
Webtekno'da yer alan habere göre, tanıtılan kapak görselinde yer alan detaylar, özellikle Türk futbolseverlerin ve sosyal medyanın kısa sürede en çok konuştuğu konular arasına girdi.
Built from The Grounds up.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 22, 2026
The #FC27 Standard Edition is here. See the full reveal July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/8I0PGP49SX
Tasarımda Beşiktaş taraftarlarıyla özdeşleşen "Come to Beşiktaş" sloganına yer verilmiş durumda. Ayrıca sokak konseptli arka planda asılı duran formalar arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları kendine yer buldu.
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