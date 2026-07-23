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EA FC 27 Standart Edition'ın kapak görseli yayımlandı: Dikkat çeken 'Come to Beşiktaş' detayı...

Electronic Arts, EA SPORTS FC 27 Standart Edition'ın kapak görselini paylaştı. Tasarımda yer alan "Come to Beşiktaş" detayı ve Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları dikkat çekti.

EA FC 27 Standart Edition'ın kapak görseli yayımlandı: Dikkat çeken 'Come to Beşiktaş' detayı...
Enes Çırtlık

EA SPORTS, futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni oyunu EA FC 27'nin kapağını ve oyuna eklenecek yeni "Açık Dünya" modunu, oyunun Standart Edition kapağıyla birlikte resmî olarak duyurdu.

Webtekno'da yer alan habere göre, tanıtılan kapak görselinde yer alan detaylar, özellikle Türk futbolseverlerin ve sosyal medyanın kısa sürede en çok konuştuğu konular arasına girdi.

KAPAKTA "COME TO BEŞİKTAŞ" DETAYI

Tasarımda Beşiktaş taraftarlarıyla özdeşleşen "Come to Beşiktaş" sloganına yer verilmiş durumda. Ayrıca sokak konseptli arka planda asılı duran formalar arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları kendine yer buldu.

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Electronic Arts Oyun beşiktaş fenerbahçe futbol galatasaray
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