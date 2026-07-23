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Hafta sonu uyarısı: İstanbul'da 3 gün sürecek! Kum fırtınasının ardından bu kez sağanak

İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı hava için yeni uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sağanak yağışların üç gün boyunca aralıklarla devam edeceğini, özellikle cumartesi günü kent genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Hafta sonu uyarısı: İstanbul'da 3 gün sürecek! Kum fırtınasının ardından bu kez sağanak

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul'da bugün başlayan yağışlı hava yarın da etkisini sürdürecek. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren ise yağışların kent genelinde kuvvetlenmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeydoğudan (poyraz) zaman zaman kuvvetli, saatte 10 ila 40 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Hafta sonu uyarısı: İstanbul da 3 gün sürecek! Kum fırtınasının ardından bu kez sağanak 1

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hafta sonuyla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların yaklaşık 10-11 derece azalacağı tahmin edilirken, AKOM pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceğini bildirdi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

AKOM'DAN VATANDAŞLARA UYARI

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bölgemizde beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgârın ise aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde kuzeydoğulu (Poyraz) eseceği öngörülüyor. Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgemizde yeniden mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor."

Hafta sonu uyarısı: İstanbul da 3 gün sürecek! Kum fırtınasının ardından bu kez sağanak 2

METEOROLOJİ'DEN YURT GENELİ TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yarın (Perşembe) Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu uyarısı: İstanbul da 3 gün sürecek! Kum fırtınasının ardından bu kez sağanak 3

Hafta sonu uyarısı: İstanbul da 3 gün sürecek! Kum fırtınasının ardından bu kez sağanak 4

İSTANBUL'DA HAFTA SONU PLANI OLANLAR DİKKAT

Yetkililer, cumartesi günü etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar ve ani rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Pazar günü ise yağışın etkisini azaltması ve sıcaklıkların kademeli olarak toparlanması bekleniyor.

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hava durumu AKOM istanbul hava durumu sağanak yağış
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