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Özgür Özel'in "yeni partisi" ilk kez ankete girdi! CHP'deki düşüşte dikkat çeken detay

ASAL Araştırma'nın son anketinde "Özgür Özel'in kuracağı parti" seçeneği ilk kez yer aldı. Yüzde 21,4 oy alan muhtemel yeni parti ikinci sıraya yerleşirken CHP'nin yüzde 10,9'a gerilemesi dikkat çekti. İki oran birlikte değerlendirildiğinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

Özgür Özel'in "yeni partisi" ilk kez ankete girdi! CHP'deki düşüşte dikkat çeken detay
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken ASAL Araştırma'nın son seçim anketi dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada seçmenlere ilk kez "Özgür Özel'in kuracağı parti" seçeneği de soruldu.

Anket sonucunda AK Parti yüzde 31,8 ile ilk sırada yer aldı. Özgür Özel'in kuracağı parti yüzde 21,4 ile ikinci olurken CHP'nin oy oranı yüzde 10,9 olarak ölçüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PARTİSİ İLK KEZ SORULDU

ASAL'ın önceki araştırmalarında yer almayan "Özgür Özel'in kuracağı parti" seçeneği, haziran anketinde ilk kez listeye eklendi. Muhtemel yeni parti yüzde 21,4 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. CHP ise yüzde 10,9 ile üçüncü sırada kaldı.

Özgür Özel in "yeni partisi" ilk kez ankete girdi! CHP deki düşüşte dikkat çeken detay 1

CHP'DEKİ DÜŞÜŞTE DİKKAT ÇEKEN TABLO

ASAL'ın nisan ayı araştırmasında yüzde 32,5 olarak ölçülen CHP'nin oy oranı, son ankette yüzde 10,9'a geriledi. Ancak iki araştırma arasındaki karşılaştırmada önemli bir ayrıntı öne çıktı. Son ankette ilk kez seçenekler arasına giren Özgür Özel'in partisinin yüzde 21,4'lük oyu ile CHP'nin yüzde 10,9'luk oyu toplandığında yüzde 32,3'lük bir oran ortaya çıktı. Bu oranın, CHP'nin nisan ayında ölçülen yüzde 32,5'lik oyuna oldukça yakın olması dikkat çekti.

Özgür Özel in "yeni partisi" ilk kez ankete girdi! CHP deki düşüşte dikkat çeken detay 2

AK PARTİ'DE 2,3 PUANLIK DÜŞÜŞ

Araştırmada AK Parti'nin oy oranındaki değişim de öne çıkan sonuçlardan biri oldu. Nisan ayında yüzde 34,1 olarak ölçülen AK Parti, haziran anketinde yüzde 31,8'e geriledi. Böylece partinin oy oranında iki ayda 2,3 puanlık düşüş kaydedildi.

Özgür Özel in "yeni partisi" ilk kez ankete girdi! CHP deki düşüşte dikkat çeken detay 3

Diğer partilerde ise daha sınırlı değişimler görüldü. DEM Parti yüzde 9,1, MHP yüzde 8,2, İYİ Parti yüzde 5, Zafer Partisi yüzde 3 ve Anahtar Parti yüzde 3,1 oy aldı.

Özgür Özel in "yeni partisi" ilk kez ankete girdi! CHP deki düşüşte dikkat çeken detay 4

ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI

  • AK Parti: Yüzde 31,8
  • Özgür Özel'in kuracağı parti: Yüzde 21,4
  • CHP: Yüzde 10,9
  • DEM Parti: Yüzde 9,1
  • MHP: Yüzde 8,2
  • İYİ Parti: Yüzde 5
  • Diğer: Yüzde 3,2
  • Anahtar Parti: Yüzde 3,1
  • Zafer Partisi: Yüzde 3
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8
  • TİP: Yüzde 1,5

Özgür Özel in "yeni partisi" ilk kez ankete girdi! CHP deki düşüşte dikkat çeken detay 5

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seçim anketi anket sonuçları Özgür Özel CHP ak parti anket CHP oy oranı ASAL Araştırma
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