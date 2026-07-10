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Özgür Özel yeni parti planını açıkladı! 3 aşamalı yol haritası: Yedek parti de hazır

Özgür Özel, CHP'de kalamama olasılığına karşı hazırlanan yol haritasını üç adımda açıkladı. Planda sıfırdan yeni parti de var, baskın seçime karşı yedekte tutulan başka bir parti de... Peki yeni parti ismi için konuşulan "Ekim" ve "İstiklal" iddialarının aslı ne? Özel, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine söylediği cümleyi aktararak yanıt verdi.

Özgür Özel yeni parti planını açıkladı! 3 aşamalı yol haritası: Yedek parti de hazır
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken gözlerin çevrildiği Özgür Özel, yeni parti planını ilk kez bu denli ayrıntılı anlattı. Önceliklerinin CHP'de kalmak olduğunu belirten Özel, bunun mümkün olmaması halinde sıfırdan yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel, baskın seçim olasılığına karşı ise seçime girme yeterliliği bulunan başka bir partinin yedekte tutulduğunu açıkladı.

Özel, son günlerde gündeme gelen "20 Temmuz'da 100 milletvekiliyle yeni parti kurulacak" iddiasına da yanıt verdi. 20 Temmuz'un kesin bir ayrılık veya kuruluş tarihi olmadığını vurgulayan Özel, "İstiklal" ve "Ekim" gibi yeni parti için konuşulan isimlerin de doğru olmadığını söyledi.

YOL HARİTASINI 3 ADIMDA AÇIKLADI

Nefes'ten Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Özel'in anlattığı yol haritasında üç seçenek öne çıktı: CHP'de kalıp partiyi geri almak için mücadele etmek, bunun önü kapanırsa sıfırdan yeni bir parti kurmak ve olası bir baskın seçime karşı seçime katılma yeterliliği bulunan başka bir partiyi hazır tutmak.

Özgür Özel yeni parti planını açıkladı! 3 aşamalı yol haritası: Yedek parti de hazır 1

'20 TEMMUZ' İDDİASINA YANIT VERDİ

Özel, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün açıklamalarıyla gündeme gelen 20 Temmuz tarihinin kesin bir parti kuruluş tarihi olmadığını söyledi. Sürecin hukuki gelişmelere göre şekilleneceğini belirten Özel, 100'ün üzerinde milletvekiliyle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

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"CHP'DE KALAMAYACAKSAK SIFIRDAN KURACAĞIZ"

Yeni parti seçeneğine ilişkin konuşan Özel, önceliklerinin CHP'de mücadeleye devam etmek olduğunu vurguladı. Ancak partide kalmalarının mümkün olmaması halinde sıfırdan yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel, böyle bir durumda milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Özgür Özel yeni parti planını açıkladı! 3 aşamalı yol haritası: Yedek parti de hazır 2

YENİ PARTİNİN İSMİ BELLİ Mİ?

Yeni parti için "İstiklal" ve "Ekim" gibi isimlerin konuşulduğu anımsatılan Özel bu iddiaları yalanladı. Henüz belirlenmiş bir isim olmadığını söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu'yla parti ismi konuşmadıklarını, kendisinin “Başkanım biz buradayız, en iyisini siz sahada görüyorsunuz, siz en iyisini biliyorsunuz” dediğini aktardı.

Özgür Özel yeni parti planını açıkladı! 3 aşamalı yol haritası: Yedek parti de hazır 3

BASKIN SEÇİME KARŞI YEDEK PARTİ

Özel, sıfırdan kurulacak bir partinin seçimlere katılma yeterliliğini hemen kazanamaması ihtimaline karşı başka bir hazırlıklarının da bulunduğunu açıkladı. Baskın seçim riskine karşı seçime girme yeterliliği bulunan bir partinin yedekte tutulduğunu belirten Özel, gerektiğinde bu seçeneğin devreye sokulabileceğini söyledi.

Yeni partinin seçim şartlarını hızlıca yerine getirmesinin mümkün olmaması durumunda Özel, seçime girme yeterliliği olan bir partiyi yedekte tuttuklarını belirtti. Özel, söz konusu senaryoda bu partide bir devralma kurultayı yapacaklarını belirterek kendisinin ve milletvekillerinin yedek partiye gitmeyeceğini, önceki dönem bir milletvekilinin genel başkan olacağını ifade etti.

Özgür Özel yeni parti planını açıkladı! 3 aşamalı yol haritası: Yedek parti de hazır 4

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP mutlak butlan
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