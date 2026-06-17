Son seçim anketinde 'Özgür Özel' detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı...

AREA Araştırma şirketinin 5-9 Haziran günleri arasında 2 bin sekiz kişi ile yaptığı anket sonuçları gündem yarattı. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa getirilmesinin ardından gözlerin çevrildiği Özgür Özel yeni yol haritasını belirlemeye çalışırken; son gelen seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti.

SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

"Bu pazar seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

AK Parti yüzde 32.3, CHP yüzde 30.7, DEM yüzde 9.3, MHP yüzde 7.2, İYİ Parti yüzde 6.3, Anahtar Parti yüzde 3.4, Zafer Partisi yüzde 3.2, YRP yüzde 2.7, TİP yüzde 2.1, diğer yüzde 2.8.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA ALACAĞI OY ORANI

Aynı ankette katılımcılara sorulan "Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda ilk milletvekili seçiminde oy verme tercihiniz nasıl olur?" sorusu sonrası ortaya çıkan oy oranları ise dikkat çekti:

AK Parti yüzde 30.8, Özgür Özel’in kuracağı parti yüzde 19.8, CHP yüzde 13.4, DEM yüzde 9.4, MHP yüzde 7.3, İYİ Parti yüzde 5.1, Anahtar Parti yüzde 3.3, Zafer Partisi yüzde 3.2, YRP yüzde 2.7, TİP yüzde 2.1, Diğer yüzde 2.9.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURMALI MI? CHP'DE Mİ KALMALI?

“Sizce Özgür Özel ve arkadaşları bundan sonra ne yapmalıdır?” sorusun da yöneltildiği ankette; katılımcıların yüzde 44.1’i, “CHP içerisinde kalarak parti içerisinde mücadeleye devam etmelidir” derken, 'yeni parti' diyenlerin oranı yüzde 35.1, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 20.8 oldu.

“Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusuna yanıt olarak da yüzde 33.3’ü oy veririm derken, yüzde 50.3’ü vermeyeceğini söylüyor. Kararsız kalacağını söyleyenler de yüzde 16.4.

KILIÇDAROĞLU DETAYI

"CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sizce bundan sonra ne yapmalıdır?” sorusuna yanıt olarak ise yüzde 55.9’u derhal kurultay kararı almalı derken, yüzde 23.7’si de “Arınma vaadini gerçekleştirdikten sonra kurultay yapmalıdır” dedi.

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLMALI?

“Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında muhalefetin adayı sizce kim olmalıdır?” sorusuna da katılımcıların yüzde 34.7 Mansur Yavaş, yüzde 21.2 Ekrem İmamoğlu, yüzde 9.2 Özgür Özel diye yanıtladı.