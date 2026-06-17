HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son seçim anketinde 'Özgür Özel' detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı...

Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'den ayrılabileceği iddia edilen Özgür Özel'in yeni parti kurması durumunda alacağı oy oranı paylaşıldı. AREA'nın hazırladığı son seçim anketinde olası yeni parti ile CHP'nin alacağı oy farkı ise dikat çekti.

Son seçim anketinde 'Özgür Özel' detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı...
Devrim Karadağ

AREA Araştırma şirketinin 5-9 Haziran günleri arasında 2 bin sekiz kişi ile yaptığı anket sonuçları gündem yarattı. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa getirilmesinin ardından gözlerin çevrildiği Özgür Özel yeni yol haritasını belirlemeye çalışırken; son gelen seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti.

SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

"Bu pazar seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

AK Parti yüzde 32.3, CHP yüzde 30.7, DEM yüzde 9.3, MHP yüzde 7.2, İYİ Parti yüzde 6.3, Anahtar Parti yüzde 3.4, Zafer Partisi yüzde 3.2, YRP yüzde 2.7, TİP yüzde 2.1, diğer yüzde 2.8.

Son seçim anketinde Özgür Özel detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı... 1

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA ALACAĞI OY ORANI

Aynı ankette katılımcılara sorulan "Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda ilk milletvekili seçiminde oy verme tercihiniz nasıl olur?" sorusu sonrası ortaya çıkan oy oranları ise dikkat çekti:

AK Parti yüzde 30.8, Özgür Özel’in kuracağı parti yüzde 19.8, CHP yüzde 13.4, DEM yüzde 9.4, MHP yüzde 7.3, İYİ Parti yüzde 5.1, Anahtar Parti yüzde 3.3, Zafer Partisi yüzde 3.2, YRP yüzde 2.7, TİP yüzde 2.1, Diğer yüzde 2.9.

Son seçim anketinde Özgür Özel detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı... 2

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURMALI MI? CHP'DE Mİ KALMALI?

“Sizce Özgür Özel ve arkadaşları bundan sonra ne yapmalıdır?” sorusun da yöneltildiği ankette; katılımcıların yüzde 44.1’i, “CHP içerisinde kalarak parti içerisinde mücadeleye devam etmelidir” derken, 'yeni parti' diyenlerin oranı yüzde 35.1, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 20.8 oldu.

Son seçim anketinde Özgür Özel detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı... 3

“Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusuna yanıt olarak da yüzde 33.3’ü oy veririm derken, yüzde 50.3’ü vermeyeceğini söylüyor. Kararsız kalacağını söyleyenler de yüzde 16.4.

Son seçim anketinde Özgür Özel detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı... 4

KILIÇDAROĞLU DETAYI

"CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sizce bundan sonra ne yapmalıdır?” sorusuna yanıt olarak ise yüzde 55.9’u derhal kurultay kararı almalı derken, yüzde 23.7’si de “Arınma vaadini gerçekleştirdikten sonra kurultay yapmalıdır” dedi.

Son seçim anketinde Özgür Özel detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı... 5

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLMALI?

“Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında muhalefetin adayı sizce kim olmalıdır?” sorusuna da katılımcıların yüzde 34.7 Mansur Yavaş, yüzde 21.2 Ekrem İmamoğlu, yüzde 9.2 Özgür Özel diye yanıtladı.

Son seçim anketinde Özgür Özel detayı! Yeni parti kurarsa alacağı oy oranı... 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzun zamandır beklenen gözlüğü tanıtıldı! Fiyatı ile dikkat çektiUzun zamandır beklenen gözlüğü tanıtıldı! Fiyatı ile dikkat çekti
Dünya liderleri bekledi, Trump'ın ilk cümlesi olay oldu: 'Patron benim'Dünya liderleri bekledi, Trump'ın ilk cümlesi olay oldu: 'Patron benim'

Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Savcı Ayhan Uyumaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Savcı Ayhan Uyumaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.