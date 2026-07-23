155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! Örgüt lideri yakalandı... Tüm sistemleri deşifre oldu

Türkiye'nin kara para ve yasa dışı bahse karşı başlattığı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayı tamamlayarak 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

TÜM DETAYLAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

TV100'de yer alan habere göre iddianame, Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama mekanizmalarından birini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

ÖRGÜT LİDERİ BAE'DE YAKALANDI! İADE SÜRECİ SÜRÜYOR

Örgütün lideri olduğu ifade edilen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve iade sürecinin sürdüğü ortaya çıktı. Örgütün yönetim kademesinde ise Nuran Duran ve Bahar Öte gibi isimlerin olduğu belirtildi.

155 MİLYARLIK VURGUN

Şüpheliler hakkında; "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. MASAK ve Merkez Bankası (TCMB) raporlarına yansıyan rakamlar, vurgunun boyutu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 TL olduğu tespit edildi.

Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan bu trafikte, yalnızca iki paravan şirketin (Bozkurtlar ve Rosemoon) iki ay gibi kısa bir sürede 16 milyar TL para transferi gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK, bu devasa tutarın en az 78 Milyar lirasının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilişkili olduğu yönünde "kuvvetli şüphe" bildirdi.

LİSANSI ZIRH OLARAK KULLANMIŞLAR

Örgüt, IQ Money adlı yasal ödeme kuruluşu lisansını ise zırh olarak kullandı. Panel entegrasyonu kısmında IQ Money'in sağladığı API yazılımları, 196 farklı yasa dışı bahis sitesine doğrudan entegre edilerek sistemin işleyişi sağlandı. Bahis oynayan kullanıcılar, bu sitelere girdiklerinde karşılarına çıkan IQ Money IBAN'larına para yatırdı.

KARA PARAYI BÖYLE AKLAMIŞLAR

Kara para aklama sistemleri de ortaya çıktı. Toplanan bahis paraları ilk olarak IQ Money'den Odin Fintech gibi şüpheli Nuran Duran'a ait paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı. Bu paralar daha sonra kuyumculuk ve kıymetli maden firmalarına gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldü.

Aklanan paralarla lüks araçlar satın alındı. Ayrıca, emlak konut projelerinden onlarca gayrimenkul hakkı edinildi. Takibi zorlaştırmak için bu haklar, tapu devri yapılmadan önce mali profili yetersiz üçüncü şahıslara devredildi.