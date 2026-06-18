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Son ankette dikkat çeken birinci parti detayı! Ne AK Parti ne CHP...

CHP'deki hareketli günler devam ederken Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurup kurmayacağı merak ediliyor. Son ankette ise Özgür Özel'in bir sonraki seçime ayrı bir partiyle girerse sonuçları nasıl etkileyeceği araştırıldı. Ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Son ankette dikkat çeken birinci parti detayı! Ne AK Parti ne CHP...
Ufuk Dağ

Seçim tarihi tartışmaları devam ederken yeni bir anket sonucu yayınlandı. SONAR Araştırma'nın Mayıs 2026 "Türkiye'nin Tercihleri" araştırmasında katılımcılara bir sonraki seçimdeki tercihleri soruldu.

29 ilde 2 bin 80 kişiyle gerçekleştiren ankette Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde katılımcıların tercihi araştırıldı.

Son ankette dikkat çeken birinci parti detayı! Ne AK Parti ne CHP... 1

"ÖZGÜR ÖZEL YENİ BİR PARTİ İLE KATILIRSA..."

Ankette katılımcılara, "Şimdi size soracağım soruya Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir parti ile katılacağını düşünerek cevap veriniz. Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İLK SIRADA ÇIKTI

Ankette Özgür Özel'in yeni kuracağı parti yüzde 26,6 oy oranı ile ilk sırada yer aldı. AK Parti 22,1 puan, CHP'nin ise 5,2 puanda kaldığı görüldü.

Son ankette dikkat çeken birinci parti detayı! Ne AK Parti ne CHP... 2

Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu:

Özgür Özel'in yeni partisi: %26,6

AK Parti: %22,1

MHP: %7,1

DEM Parti: %6,7

İYİ Parti: %6,7

CHP: %5,2

Zafer: %2

Anahtar: %1,7

Yeniden Refah: %0,9

Büyük Birlik Partisi: %0,8

Diğer: %1,5

Geçersiz oy kullanırım: %1,2

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

Görüş belirtmeyenlerin orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Özgür Özel'in yeni partisi %32,7 puana ulaştı.

Son ankette dikkat çeken birinci parti detayı! Ne AK Parti ne CHP... 3

Bu durumda partilerin oy oranı şöyle oldu:

Özgür Özel'in yeni partisi: %32,7

AK Parti: %27,1

MHP: %8,8

DEM Parti: %8,3

İYİ Parti: %8,2

CHP: %6,4

Zafer: %2,5

Anahtar: %2,1

Yeniden Refah: %1,1

Büyük Birlik Partisi: %1

Diğer: %1,8

Kararsızım: %7,6

Sandığa gitmem: %4,9

Fikri yok / cevap yok: %5

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Anahtar Kelimeler:
seçim Özgür Özel anket
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