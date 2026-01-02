Bahçeli "Ahmet Türk görevine iade edilmeli" demişti, kayyumun süresi uzadı

DEM Partili Ahmet Türk, Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada geçen yıl 23 Ekim günü 'Suçun unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etmişti.

Ahmet Türk hakkında, 28 Mart 2011 tarihinde Siirt'te yaptığı konuşmada, "Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele, bugün günbegün daha da genişliyor ve günbegün bu mücadele, özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan'ın şehirleri için, Kürdistan'ın köyleri için, Kürdistan'ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar" sözleri nedeniyle 2022 yılında 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılmıştı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Söz konusu dava gerekçesiyle Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 4 Kasım 2024 tarihinde kayyum atanmıştı.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

BAHÇELİ, "GÖREVİNE İADE EDİLMELİ" DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sabah'a verdiği röportajda Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğini savunmuştu. “Türkiye’de barışın sağlanması için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Görevine iade edilmeli” demişti.

KAYYUMUN SÜRESİ UZATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın yargılandığı davadan beraat eden Ahmet Türk’ün yerine kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattığı belirtildi.

"KAYYUM REJİMİ SON BULMADAN ÇALIŞMALAR YOL ALAMAZ"

Karara ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları kaydetti: