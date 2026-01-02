HABER

Bahçeli "Ahmet Türk görevine iade edilmeli" demişti, kayyumun süresi uzadı

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına gerekçe olan davadan geçen yıl 23 Ekim günü beraat etmişti. İçişleri Bakanlığı, Mardin kayyumu Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı. MHP lideri Devlet Bahçeli; Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğini savunmuş, “Türkiye’de barışın sağlanması için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Görevine iade edilmeli” demişti.

Devrim Karadağ

DEM Partili Ahmet Türk, Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada geçen yıl 23 Ekim günü 'Suçun unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etmişti.

Ahmet Türk hakkında, 28 Mart 2011 tarihinde Siirt'te yaptığı konuşmada, "Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele, bugün günbegün daha da genişliyor ve günbegün bu mücadele, özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan'ın şehirleri için, Kürdistan'ın köyleri için, Kürdistan'ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar" sözleri nedeniyle 2022 yılında 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılmıştı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Söz konusu dava gerekçesiyle Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 4 Kasım 2024 tarihinde kayyum atanmıştı.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

BAHÇELİ, "GÖREVİNE İADE EDİLMELİ" DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sabah'a verdiği röportajda Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğini savunmuştu. “Türkiye’de barışın sağlanması için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Görevine iade edilmeli” demişti.

KAYYUMUN SÜRESİ UZATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın yargılandığı davadan beraat eden Ahmet Türk’ün yerine kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattığı belirtildi.

"KAYYUM REJİMİ SON BULMADAN ÇALIŞMALAR YOL ALAMAZ"

Karara ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları kaydetti:

  • Biz, 'Yanlış teşhisle doğru tedavi olmaz' demiştik. Komisyon raporumuzda 'Kürt sorunu, özünde bir demokrasi ve hukuk sorunudur' diye altını çizerek söylemiştik. İkili hukuk devam ettikçe, seçmenin oyunu değersiz saydıkça; hangi süreçten, hangi toplumsal barıştan bahsedebilirsiniz? Bir elinizle 'gelin konuşalım' işareti yapıp, diğer elinizle halkın iradesine 'kayyum' kelepçesi vuruyorsunuz.
  • Çözümün adresi ne Saray’ın karanlık koridorları ne de polis bariyerleriyle çevrilmiş belediye binalarıdır. Hukuku askıya alarak, seçilmişleri derdest ederek ve bunda ısrar ederek yürünecek bir yol yoktur. Bu yol çıkmaz sokaktır. Samimiyet testinden bir kez daha sınıfta kaldınız. Kayyum rejimi son bulmadan, sandık güvenliği sağlanmadan, adalet tesis edilmeden Türkiye’de toplumsal barış çalışmaları yol alamaz.

