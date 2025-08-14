HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bahçeli'den AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümüne özel çiçek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine, Malazgirt Zaferi'ni simgeleyen 1071 kırmızı gül, AK Parti'nin yaşını ve Türk'ün rengini temsil eden 24 mavi gül ve mavi orkideden oluşan çelenk gönderdi.

Bahçeli'den AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümüne özel çiçek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, özel bir aranjmandan oluşan bir kutlama çiçeği gönderdi.

Bahçeli den AK Parti nin 24 üncü kuruluş yıl dönümüne özel çiçek! 1

"1071 ADET KIRMIZI GÜL MALAZGİRT ZAFERİ'NİN DESTANINI SİMGELEMEKTEDİR"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin programa gönderdiği anlamlı çiçek; Türkiye'nin teminatı, milletimizin güvencesi olan bu kutlu ittifakın zarif bir nişanesidir. Bu özel aranjmanda; 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk'ün rengini temsil etmektedir. AK Parti'nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dahil edilmiştir. 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi'nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna'yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir. Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da şüpheli ölüm: Evinde yarı çıplak ölü halde bulundu! İstanbul'da şüpheli ölüm: Evinde yarı çıplak ölü halde bulundu!
Birinci'den Özel'in iddialarına yanıt geldi, CHP lideri canlı yayında öğrendiBirinci'den Özel'in iddialarına yanıt geldi, CHP lideri canlı yayında öğrendi

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli mhp genel başkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti!

Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti!

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Atatürk'e 'Ermeni' deyince tokadı yedi! Sokak röportajında linç girişimi

Atatürk'e 'Ermeni' deyince tokadı yedi! Sokak röportajında linç girişimi

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma

Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.