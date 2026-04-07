Bahçeli'den "Oyalanmaya gerek yok" mesajı: "Milletimizi çok yoran bu sorundan kurtulacağımızın göstergesidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'da devam eden savaşa değinirken "Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır" diyen Bahçeli 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili de dikkat çeken bir mesaj verdi.

"TARİHİ BİR DÖNEMEÇTEYİZ"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle:

Dünyada değerler sistemi çöktü. Bu dönemde küresel düzen derin bir şekilde sarsıldı. Tarihi bir dönemeçte olduğumuz herkesin malumu.

Trump ve Netanyahu telafisi zor, ibretlik bir hata yaptı, bu hatalarında da ısrarla devam ediyorlar. Trump yönetimi bununla yüzleşecektir.

CHP'YE TEPKİ

CHP'li bazı belediye başkanlarının makamlarını istismar ettiğini görmekten üzüntü duymaktayız.

"ÖLÜM KAPIMIZI ÇALSA DA VAZGEÇMEYİZ"

MHP, gelişmeleri yalnızca izleyen bir siyasi yapı değildir. Gerektiğinde yön veren, gerektiğinde uyaran, gerektiğinde ise milli duruşu en net şekilde ortaya koyan bir iradenin adıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir. Bizim kurduğumuz her cümlenin öznesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir, nesnesi Türk milletidir, yüklemi devlet ve milletin bekasıdır, kavgamız bunun içindir. Adanmışlığımız bu nedenledir. Asla tereddüt yaşamaz, ölüm kapımızı çalsa da vazgeçmeyiz.

"KÜRESEL ENERJİ SİSTEMİ CİDDİ BİR RİSK ALTINDA"

Enerji hayatın her noktasındadır. Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır. Hürmüz Boğazı'nda son haftalarda yaşanan gelişmeler küresel enerji düzeninin ne denli hassas hale geldiğini ortaya koydu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJLARI

TBMM'de yapılan komisyon çalışması büyük bir olgunluk, devlet ciddiyeti içinde sonuçlandı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ortaya konan bu güçlü siyasi irade, milletimizi çok yoran bu sorundan kurtulacağımızın göstergesidir. 'Terörsüz Türkiye' doğru zamanda atılan doğru bir adımdır, tarihi önemde bir dönüm noktasıdır.

"OYALANMAYA GEREK YOKTUR"

Bu meselede hiçbir boşluk, ihmal ve zafiyet kabul edilemez. Oyalanmaya gerek yoktur. Barış, teslimiyet değildir, taviz değildir, milletin onurunu koruyarak, devletin gücünü muhafaza ederek sağlanan bir dengedir. Aziz milletimin birliğini bozmaya, kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ruh yaşadıkça bu fitne kazınacaktır.