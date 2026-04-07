Bahçeli'den "Oyalanmaya gerek yok" mesajı: "Milletimizi çok yoran bu sorundan kurtulacağımızın göstergesidir"

MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' sürecinde TBMM'de kurulan komisyonu işaret ederek önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli "Bu meselede hiçbir boşluk, ihmal ve zafiyet kabul edilemez. Oyalanmaya gerek yoktur" ifadeleri dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'da devam eden savaşa değinirken "Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır" diyen Bahçeli 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili de dikkat çeken bir mesaj verdi.

"TARİHİ BİR DÖNEMEÇTEYİZ"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle:

  • Dünyada değerler sistemi çöktü. Bu dönemde küresel düzen derin bir şekilde sarsıldı. Tarihi bir dönemeçte olduğumuz herkesin malumu.
  • Trump ve Netanyahu telafisi zor, ibretlik bir hata yaptı, bu hatalarında da ısrarla devam ediyorlar. Trump yönetimi bununla yüzleşecektir.

CHP'YE TEPKİ

  • CHP'li bazı belediye başkanlarının makamlarını istismar ettiğini görmekten üzüntü duymaktayız.

"ÖLÜM KAPIMIZI ÇALSA DA VAZGEÇMEYİZ"

  • MHP, gelişmeleri yalnızca izleyen bir siyasi yapı değildir. Gerektiğinde yön veren, gerektiğinde uyaran, gerektiğinde ise milli duruşu en net şekilde ortaya koyan bir iradenin adıdır.
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir. Bizim kurduğumuz her cümlenin öznesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir, nesnesi Türk milletidir, yüklemi devlet ve milletin bekasıdır, kavgamız bunun içindir. Adanmışlığımız bu nedenledir. Asla tereddüt yaşamaz, ölüm kapımızı çalsa da vazgeçmeyiz.

"KÜRESEL ENERJİ SİSTEMİ CİDDİ BİR RİSK ALTINDA"

  • Enerji hayatın her noktasındadır. Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır. Hürmüz Boğazı'nda son haftalarda yaşanan gelişmeler küresel enerji düzeninin ne denli hassas hale geldiğini ortaya koydu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJLARI

  • TBMM'de yapılan komisyon çalışması büyük bir olgunluk, devlet ciddiyeti içinde sonuçlandı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ortaya konan bu güçlü siyasi irade, milletimizi çok yoran bu sorundan kurtulacağımızın göstergesidir. 'Terörsüz Türkiye' doğru zamanda atılan doğru bir adımdır, tarihi önemde bir dönüm noktasıdır.

"OYALANMAYA GEREK YOKTUR"

  • Bu meselede hiçbir boşluk, ihmal ve zafiyet kabul edilemez. Oyalanmaya gerek yoktur. Barış, teslimiyet değildir, taviz değildir, milletin onurunu koruyarak, devletin gücünü muhafaza ederek sağlanan bir dengedir. Aziz milletimin birliğini bozmaya, kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ruh yaşadıkça bu fitne kazınacaktır.

  • TFF Başkanı Hacıosmanoğlu başta olmak üzere yönetimini samimiyetle kutluyorum. Milli formayı büyük bir onur ve inançla taşıyan futbolcularımızın azmi, fedakarlığı, teknik heyetimizin çalışmalarıyla birleşerek milletimize umut vermektedir. Dünya Kupası'nda yeniden mücadele imkanı bulan bu güzide kadroya inancını esirgemeyen büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Temennimiz odur ki ay yıldızlılarımız milletimizin göğsünü kabartsın.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat’ın yükseklerinde kış ve bahar bir arada yaşanıyorYozgat’ın yükseklerinde kış ve bahar bir arada yaşanıyor
Kütahya’da kayıp yaşlı şahıs sağ olarak bulunduKütahya’da kayıp yaşlı şahıs sağ olarak bulundu

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Mert Hakan Yandaş'tan tepki çeken teşekkür mesajı! O ismi sildi, mesajda adını bile anmadı

Mert Hakan Yandaş'tan tepki çeken teşekkür mesajı! O ismi sildi, mesajda adını bile anmadı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Maaş 120 bin TL ama çalışacak kimse yok!

Maaş 120 bin TL ama çalışacak kimse yok!

