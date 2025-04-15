Bahçeli'den özel olarak talep etti! Milletvekili 'Müjde' diyerek paylaştı... Roblox'un erişim engeli kararı hakkında yeni gelişme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Genel Merkez'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ameliyat olması sebebi ile uzun süre istirahat eten Bahçeli'nin göreve dönmesiyle beraber, milletvekili Dora, kızıyla beraber parti başkanını ziyarete gitti. Dora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, görüşmenin detaylarını aktardı.

DEVLET BAHÇELİ'YE SÖYLEDİ

Dora, kızı Ahen Dora’nın Bahçeli’yi ziyaret ettiğini belirterek, “Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, birincilikle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu ‘Yaparsa liderimiz yapar!’ diyerek Devlet dedesine arz etti,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Bahçeli’nin konuya ilgiyle yaklaştığını aktaran Dora, Genel Başkan’ın “Bu konuyu gündemimize alalım o halde.” şeklinde yanıt verdiğini kaydetti.

"ÇOCUK İSTİSMARI" SEBEBİYLE KAPANMIŞTI

Roblox adlı oyun platformu, "çocuk istismarı" sebebiyle 7 Ağustos 2024 gününde gelen toplu yasakların bir parçası olarak Türkiye'den erişime engellenmişti.

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