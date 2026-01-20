Bahçeli'den SDG çıkışı: "Kürt kardeşlerimiz başkadır! Fırat'ın doğusu da YPG'den temizlenmeli"

Son dakika haberi: MHP Grup Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ HAYATİDİR"
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefleri ucuz hesaplara, basit oyunlara kurban verilmeyecek kadar hayatidir. Kökümüzden kopmadan safları sıklaştıracağız. Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz.
- Dimyata pirince giderken evdeki bulguru da hesaba katmalıdır. İşte bu siyasetin görevidir. Su testisi su yolunda kırılmadan adresine ulaşabilmelidir. Siyaset bunun için vardır. Modaymış gibi gösterilen düşünceler önümüzdeki kör noktalardır. Siyaset bunu öngörmekle mükelleftir.
"FIRAT'IN DOĞUSU DA TERÖRDEN TEMİZLENMELİ"
- SDG ve YPG yuvalandığı sahalardan Suriye ordusunun müessir mücadele yeteneği ile sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından temizlenip çıkarılmıştır. Fırat'ın doğusu da terörden temizlenmelidir.
- SDG/YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına karşı hareket ettiği açıktır. SDG/YPG provokasyonlarını '27 Şubat barış ve demokratik toplum sürecini' baltalama girişimi olarak gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderidir.
- Suriye'de yeni bir toplumsal yapı kuruluyor. SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle 14 maddelik ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını imzalamak durumunda kalması oldukça anlamlı ve hayırlı bir sonuçtur.
"KÜRT KARDEŞLERİMİZ BAŞKA, SDG/YPG BAŞKADIR"
- SDG/YPG Kürtleri temsil etmez. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başkadır. YPG terör örgütüdür, Kürtlerle ilgisi yoktur.
- Terörün sonu yoktur. Terörizm çıkmaz sokaktır. Terörle yaşamak onurlu yaşamanın tam tersidir.
- Şam yönetimiyle SDG arasında imzalanan anlaşmanın bir dönüm noktası teşkil etmesini temenni ediyoruz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum