Son dakika | Bahçeli'den gündem yaratacak formül: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP! "Bir kez daha aday olmalı"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia tarafsız biçimde soruşturulmalıdır" mesajıyla dikkat çekti. Bahçeli'nin konuşmasına damga vuran ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması yönündeki çıkışı oldu.

"TARİHİ FIRSAT ÖNÜMÜZDE"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle:

Önümüzde yaklaşan seçimler var. Terörsüz Türkiye hedefi için yoğunlaşacağımız dönemdeyiz. Terör belasından kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzde. Terör ve silah yerine kardeşliğin kök salacağı zemindeyiz. Önümüzdeki Meclis dönemi kısır siyasi tartışmaların ötesinde Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır.

"HANGİ SİYASİ GÖRÜŞTEN, MAKAMDAN OLURSA OLSUN TARAFSIZ BİÇİMDE SORUŞTURULMALI"

Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.

BM soykırıma müdahale edememektedir. BM Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'nun konuşması insanlığın utanç vesikası olmuştur.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI”

Türkiye’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır. Sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik, sorumluluk dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ülkemizin hayrına olacaktır. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan’ın olması arzumuz ve talebimizdir.

SEÇİM İÇİN 2028'İ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir defa daha aday olması için Meclis’te seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilenecek seçim 2028’de yapılmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olmalı, 3. kez adaylığı şarttır.

YENİ FORMÜL AÇIKLADI: "YÜRÜTMEDE ERDOĞAN, YASAMADA MHP"