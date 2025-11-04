HABER

Bahçeli'den sonra bir 'Cumhur İttifakı' mesajı da AK Parti'den

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından AK Parti'den de 'Cumhur İttifakı' mesajı geldi.

Bahçeli'den sonra bir 'Cumhur İttifakı' mesajı da AK Parti'den

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir." mesajını verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI BİR VE BÜTÜN OLARAK YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ak parti
