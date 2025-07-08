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Bahçeli'den TRT çıkışı ve Özel'e sert ifadeler: Boyunun ölçüsünü alalım

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklenerek, "Sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse, karşında Türk milletini bulursun." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Özgür Özel'in yargılanmaların TRT'de yayınlanması teklifine destek verdiğini belirtti.

Bahçeli'den TRT çıkışı ve Özel'e sert ifadeler: Boyunun ölçüsünü alalım
Ufuk Dağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır. Madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdandan vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Devlet Bahçeli
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