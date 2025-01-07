Bahçeli'den DEM Partili Hatimoğulları'na yanıt: Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki...

Siyaset gündemi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' sözleri sonrası yeni bir döneme girmişti. 2025'in ilk günlerde de hareketlilik devam ediyor. DEM heyeti terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret ettikten sonra siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı. İlk ziyaret ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP'ye gerçekleşmişti. Süreçle ilgili sözleri dikkat çeken Bahçeli Meclis'te grup toplantısında partililerine seslendi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır. Yeni yüzyılda ayrışmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Devir değişmiş taşlar yerinden oynamış, Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin zamanı dolmuştur, korku siyasetini geçim kapısı görenlerin sahne ışıkları sönmüştür.

Bizim dava ve vatan sevgimizi tartışmaya açacak fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır. Boşa geçecek bir saniyemiz yok. Gocunan gocunsun hoplayan hoplasın, diyorum ki terör bitecek, kardeşlik bilenecek ve Türk milleti rahat bir nefes alacak. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir.

DEM PARTİ'YE GAZZE YANITI

Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir.

Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ayağa kalkma vaktidir. Suriye'de PKK'ya yer yok. Suriye'yi iç savaşa çekmeyi amaçlayan mekanizma işletilmektedir. PKK/YPG'ye bölgede asla yer yok. Suriye'de istikrar kırmızı çizgimizdir. Biz ne içimizde ne dışımızda terör örgütü istemiyoruz.

ARABESK ÇIKIŞI: ASIL ÇAĞDIŞI OLAN BU ZEKA ÖZÜRLÜLER

Arabesk müzik devamlı horlanmış, küçümsenmiş, bununla da kalmamış bir dönem yasaklanmıştır. Yitik sevdalara ses olan sanatçılarımız öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, acılarını hissedemeyenler arabeski çağ dışı bulmuştur. Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran, değerli kardeşim, Allah vergisi sesi ile gönüllere su serpen Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.

HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada son günlerde kamuoyunda tartışılan İmralı görüşmelerine değinerek, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek ve barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar yaşanacak ve her yer Gazze'ye dönüşecek." ifadelerini kullanmıştı. Hatimoğulları daha sonra sözlerinin çarpıtıldığını ve "tehdit" amaçlı söylemediğini belirtti. "Bu kadar kritik ve önemli bir dönemde tam anlamıyla sorumlu ve özenli yaklaştığımızın bilinmesi gerekir" diyen Hatimoğulları, "Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta" açıklamasını yapmıştı.