Bahçeli ile Demirtaş görüşmesinin perde arkası! Herkesin merak ettiği soru; Tahliye haberi gelir mi?

Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’ı araması Ankara’da yeni bir dönemin daha fitilini ateşledi. Karar yazarı Yıldıray Oğur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesinin perde arkasını anlattı.

Oğur, eşi Başak Demirtaş’ın 1 Mart sabahı olduğu ameliyat için Demirtaş’ın Adalet Bakanlığı’ndan izin aldığını, talebin Cumhurbaşkan ıRecep Tayyip Erdoğan'a giderek onun "oluruyla" Demirtaş'ın Edirne’den İstanbul’a gelerek ameliyat sırasında eşinin yanında olduğunu anlattı. Bu sırada MHP lideri Bahçeli’nin Demirtaş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dilediğini ve Abdullah Öcalan süreciyle ilgili desteği için teşekkür ettiğini aktaran Oğur, “MHP’li kaynaklar görüşmenin çok pozitif geçtiğini anlatıyor” diye ekledi.

Demirtaş, MHP liderinin çağrısıyla başlayan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgütüne silahları bırakma talimatı verdiği süreci desteklemiş; “Bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım” demişti.

Oğur, bu gelişmelerin ardından hem Erdoğan’ın bu insani talep için verdiği talimat hem de Bahçeli’nin telefonu gibi iki önemli jestin yapılmasına dikkati çektiği yazısında şunları kaydetti:

“Bu jestler çözüm sürecinde özellikle bu sürece şüpheyle bakan Kürtleri, Demirtaş’ın dışlandığı, ona rağmen hatta onu hapiste tutarak bu sürecin yürütüleceği gibi gerçek olmayan iddialarla süreci eleştiren bazı muhalif kesimleri rahatlatacak jestler. Bu jestler, ilerleyen zamanda Demirtaş’ın AİHM kararlarının da gereği olarak tahliyesinin de önünü açabilir.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır