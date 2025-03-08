HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bahçeli ile Tanrıkulu görüşmesinin detayları belli oldu!

Bahçeli ile Tanrıkulu görüşmesinin detayları belli oldu!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.03.2025 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dönemde gerçekleştirilen süreçle ilgili CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüşmüştü. Bahçeli-Tanrıkulu görüşmesinde neler konuşulduğu belli oldu.

Bahçeli ile Tanrıkulu görüşmesinin detayları belli oldu!

MHP lideri Bahçeli ile Tanrıkulu arasında dün akşam gerçekleşen görüşmede neler konuşulduğu kamuoyu tarafından merak ediliyordu. NTV'nin eriştiği bilgilere göre, görüşmede Bahçeli'nin başlattığı İmralı süreciyle ilgili sorumluluk ve katkının önemi vurgulandı.

t1

BAHÇELİ-TANRIKULU GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanrıkulu, görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Son günlerde yaşanan süreçle ilgili herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğuna dair bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

NTV'ye konuşan Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ameliyat olduğu dönemde aradığını, ancak görüşme gerçekleştiremediği için not bıraktığını hatırlattı. Bahçeli'nin de bu sebeple kendisini aradığını ifade etti.

Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu da vurgulayan Tanrıkulu, "Yaşanan süreci konuştuk. Benim çalışmalarımı takip ettiğini ve çalışmalarımın değerli olduğunu ifade etti." dedi.

Ece Gürel'in ölümü sonrası gündeme geldi! Z kuşağının yeni salgını Ece Gürel'in ölümü sonrası gündeme geldi! Z kuşağının yeni salgını
Hamilelere uyarı bunlara dikkat!Hamilelere uyarı bunlara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP sezgin tanrıkulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

Terim'den Ronaldo isyanı! Dev maçta yok yok... 4 gol 1 kırmızı kart

Terim'den Ronaldo isyanı! Dev maçta yok yok... 4 gol 1 kırmızı kart

Gerçek olduğuna inanılmıyordu: İlk fotoğrafları geldi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan Batı'ya 'Nükleer gözdağı'

Gerçek olduğuna inanılmıyordu: İlk fotoğrafları geldi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan Batı'ya 'Nükleer gözdağı'

AK Partili başkan tek başına köprü açılışı yaptı

AK Partili başkan tek başına köprü açılışı yaptı

Sıfır otomobil fiyatları cep yakıyor, ikinci elde talep yükseldi!

Sıfır otomobil fiyatları cep yakıyor, ikinci elde talep yükseldi!

Yerleşim yerlerine çok yakın! Tedirgin etti

Yerleşim yerlerine çok yakın! Tedirgin etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.