Bahçeli ile Tanrıkulu görüşmesinin detayları belli oldu!

MHP lideri Bahçeli ile Tanrıkulu arasında dün akşam gerçekleşen görüşmede neler konuşulduğu kamuoyu tarafından merak ediliyordu. NTV'nin eriştiği bilgilere göre, görüşmede Bahçeli'nin başlattığı İmralı süreciyle ilgili sorumluluk ve katkının önemi vurgulandı.

BAHÇELİ-TANRIKULU GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanrıkulu, görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Son günlerde yaşanan süreçle ilgili herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğuna dair bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.



Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme… — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) March 7, 2025

NTV'ye konuşan Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ameliyat olduğu dönemde aradığını, ancak görüşme gerçekleştiremediği için not bıraktığını hatırlattı. Bahçeli'nin de bu sebeple kendisini aradığını ifade etti.

Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu da vurgulayan Tanrıkulu, "Yaşanan süreci konuştuk. Benim çalışmalarımı takip ettiğini ve çalışmalarımın değerli olduğunu ifade etti." dedi.