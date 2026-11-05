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Bahçeli'nin açıklamaları heyecanlandırdı! Yıllardır hayalini kuruyorlar: 'İl olmak istiyoruz'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 100 İl 1000 İlçe projesi açıklaması birçok kentte heyecan yarattı. Samsun Vezirköprü ilçesinde de aynı heyecan yaşandı. Vatandaşlar, "Sayın Devlet Bahçeli çok iyi düşünmüş." diyerek il olma isteklerini dile getirdi.

Bahçeli'nin açıklamaları heyecanlandırdı! Yıllardır hayalini kuruyorlar: 'İl olmak istiyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuna duyurduğu "100 İl, 1000 İlçe" projesi kapsamında il olmaya aday gösterilen 19 ilçe arasında Samsun'un Vezirköprü ilçesinin de yer alması bölgede büyük heyecan oluşturdu.

Bahçeli nin açıklamaları heyecanlandırdı! Yıllardır hayalini kuruyorlar: İl olmak istiyoruz 1

İLÇEDE İKİ FARKLI DÜŞÜNCE

Açıklamanın ardından ilçenin gündeminde ilk sıraya yerleşen "il olma hayali", kısa sürede toplumun tüm kesimleri tarafından konuşulmaya başlandı. Bazı vatandaşların "Bizi il yapmazlar" şeklindeki temkinli yaklaşımına karşılık, ilçede hâkim olan ortak görüş, bunun "gecikmiş ancak yerinde bir adım" olduğu yönünde. İl olmayı hak ettiklerini dile getiren Vezirköprü sakinleri, sürecin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Bahçeli nin açıklamaları heyecanlandırdı! Yıllardır hayalini kuruyorlar: İl olmak istiyoruz 2

"GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ"

Vatandaşlar, "Sayın Devlet Bahçeli çok iyi düşünmüş. Çok heyecanlandık. İnşallah il oluruz. İlçemizin il olmasını canı gönülden istiyoruz. Devlet büyüklerimizden güzel haberler bekliyoruz" dediler.

YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORLAR

İlçe halkı, bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi halinde ilçenin geleceğinin değişeceğine ve yıllardır kurulan il olma hayalinin gerçeğe dönüşeceğine inanıyor. Vezirköprü'de gözler, bu yönde atılacak resmi adımlara çevrilmiş durumda.

SAMSUN'DA 3. SIRADA

Samsun'da merkez ilçeler dışındaki nüfus sıralamasında 143 bin 387 nüfusuyla Bafra ilk sırada yer alırken, 143 bin 206 nüfusuyla Çarşamba ikinci, 87 bin 575 nüfusuyla Vezirköprü ise üçüncü sırada bulunuyor.

VEZİRKÖPRÜ'NÜN TARİHÇESİ

Vezirköprü, Samsun il merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İlçede, Hititlerin kutsal şehirlerinden Nerik'in bulunduğu değerlendirilen Oymaağaç Höyük yer alıyor. Osmanlı döneminde Köprülüler ailesinin izlerini taşıyan Vezirköprü, tarihi bedesteni, arastası ve geleneksel Osmanlı evleriyle dikkat çekiyor. Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu, Kunduz Ormanları ve Kurt Köprü gibi değerleriyle turizm potansiyeli taşıyan ilçe, verimli tarım arazileri, çeltik üretimi ve hayvancılıkla da bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip. Vezirköprü, 1925 yılına kadar Amasya'ya bağlıyken bu tarihte Samsun'a bağlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Vezirköprü
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