Bahçeli'nin çok konuşulan 'TRÇ ittifakı' önerisi bir ismi hiç şaşırtmadı: "Bana ‘Kafayı mı üşüttü’ diye bakıyordu insanlar"

MHP lideri Bahçeli'nin yeni "TRÇ" (Türkiye-Rusya-Çin) ittifakı önerisi gündem yarattı. Bahçeli'nin ABD-İsrail birlikteliğine karşı önerdiği ittifak siyaset arenasını da hareketlendirdi. Bahçeli'ye destek gecikmedi: "Burada Türkiye’ye çok büyük bir gelecek vaadi var. Avrasya’da yeni yükselen uygarlığın önder konumunda olma vaadi var."

Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü çıkışıyla gündeme damga vurdu. Yazılı açıklama paylaşan Bahçeli'nin TRÇ ittifakı önerisine ilk destek Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi.

BAHÇELİ'NİN GÜNDEM OLAN 'TRÇ İTTİFAKI' ÇAĞRISI

Bahçeli 'terörsüz Türkiye' ve İsrail'in süregelen katliamlarına değindiği açıklamasında "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir" demişti.

MHP lideri devamında "TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir. Çaresizlik, ümitsizlik ve çözümsüzlük kuraklıktır, durgunluktur, eylem ve düşünce boyutuyla içe kapanmaktır" diye eklemişti.

'TRÇ İTTİFAKI'NA İLK DESTEK GELDİ

Bu çıkış hızla gündemde kendine ön sırada yer bulurken Bahçeli'ye destek de gecikmedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Burada Türkiye’ye çok büyük bir gelecek vaadi var. Avrasya’da yeni yükselen uygarlığın önder konumunda olma vaadi var" dedi.

BAHÇELİ, PERİNÇEK'İ ŞAŞIRTMADI: "YILLARDIR İNSANLAR BANA HOŞ HOŞ BAKIYORDU"

Gazeteci Gürkan Zengin’in "Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasını duyduğunuzda şaşırdınız mı, ne hissettiniz?" sorusunu yanıtlayan Perinçek şöyle konuştu:
"Şaşıracak hiçbir şey yok. Türkiye devrime gidiyor. ‘Şaşırdınız mı?’ diye sordunuz. Ben birkaç yıldır Türkiye'nin büyük köklü çözümlere gittiğini, bir ‘milli üreticiler hükümeti'nin kaçınılmaz olduğunu, Türkiye'nin bir bağımsızlık ve üretim devrimine gittiğini ifade ettiğim zaman bazı insanlar bana hoş hoş bakıyordu, ‘Bu Doğu Perinçek kafayı mı üşüttü acaba’ diye. Bu bilimsel, Türkiye’nin yaşadığı süreçle ilgili.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPMAK İSTEYEN HERKESİN GELECEĞİ MEVZİ BUYDU"

Zaten sayın Bahçeli de bunu stratejik bir zorunluluk, coğrafi zorunluluk, yaşanan süreçle ilgili bir mecburiyet olarak ifade etmektedir. Herkesin geleceği, daha doğrusu vatanını seven, Türkiye'de üretim yapmak isteyen herkesin geleceği mevzi buydu ve o mevziye gelinmektedir. Burada Türkiye’ye çok büyük bir gelecek vaadi var. Avrasya’da yeni yükselen uygarlığın önder konumunda olma vaadi var."

