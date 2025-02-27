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  4. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama! "Çok kısa zaman sonra görüşeceğiz" diyerek açıkladı

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama! "Çok kısa zaman sonra görüşeceğiz" diyerek açıkladı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.02.2025 16:05
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, son dönemde kamuoyunda sıklıkla gündem olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Yönter, çıkan haberlerle ilgili 'çok kısa zaman sonra görüşeceğiz' diyerek Bahçeli'yle her gün görüştüğünü ifade etti.

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama! "Çok kısa zaman sonra görüşeceğiz" diyerek açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

izzet

"ÇOK KISA ZAMAN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ"

Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI FOTOĞRAFLI OLACAK, 4 DİLDE OKUNACAK

Birgün'ün haberine göre, teröristbaşı Öcalan'ın yapacağı çağrının fotoğraflı olacağı öğrenildi. Heyetten bir isminin Öcalan'ın açıklamasını okuyacağı kaydedildi. Çağrı Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça yapılacak. Çağrının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okuyacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
MHP bahçeli
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