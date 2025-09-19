HABER

Bahçeli’nin talimatı ile hazırlanmıştı! 'Canların Türküsü' eserini seslendiren Elif Buse Doğan’dan MHP liderine ziyaret…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Canların Türküsü' eserini seslendiren Elif Buse Doğan ile eserin beste ve düzenlemesini yapan İsmail Altunsaray ile bir araya geldi. Dikkat çeken ziyaret sosyal medyadan duyuruldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan, sözlerini Cafer Balçık'ın kaleme aldığı 'Canların Türküsü' eserini seslendiren sanatçı Elif Buse Doğan ile eserin beste ve düzenlemesini yapan sanatçı İsmail Altunsaray, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan, sözlerini Cafer Balçık'ın kaleme aldığı 'Canların Türküsü' eserini seslendiren sanatçımız Elif Buse Doğan ile eserin beste ve düzenlemesini yapan sanatçımız İsmail Altunsaray, Genel Başkanımızı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde sanatçılarımız, böylesi anlamlı bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'Canların Türküsü'nün yalnızca bir müzik eseri değil, aynı zamanda toplumsal barışın, kardeşliğin ve ortak gönül birliğinin sembolü olduğunu ifade eden sanatçılarımız; bu çalışmaya katkı sunmaktan duydukları onuru ve mutluluğu paylaştılar. Sayın Genel Başkanımız ise sanatçılarımıza milli birlik ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bu çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Sohbet boyunca sanatın ve kültürün toplumu birleştirici gücüne dikkat çekilirken, bu tür projelerin gelecek nesiller için taşıdığı öneme de değinildi" dedi.

Yıldız, 'Canların Türküsü'nün, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Nevşehir Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen kaleme alındığını, eserin Alevi-Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatan bir kültür hazinesi olarak millete armağan edildiğini kaydetti. (DHA) Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

