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Bahçelievler’de alev alev yanan lüks otomobil hurda yığınına döndü! "Yaklaşık 2 milyon TL bir zararımız var"

İstanbul Bahçelievler’de motorundan ses gelmesi sebebiyle, sürücüsünün taralı alana park ettiği lüks otomobil alev alev yandı. Yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederken kullanılamaz hale gelen aracın yandığı o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bahçelievler’de alev alev yanan lüks otomobil hurda yığınına döndü! "Yaklaşık 2 milyon TL bir zararımız var"
Begüm Özkaynak

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Ümit K., aracını motorundan ses duyması üzerine Çobançeşme sapağındaki taralı alana park etti. Kaputu açtıktan sonra yükselen alevleri gören K., yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören diğer sürücüler de durup yardım ederken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin de müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken lüks araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle trafik yoğunluğu oluşurken trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde seyretti. Yangın sonrası araç, çekici yardımı ile kaldırıldı.

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"YAKLAŞIK 2 MİLYON TL BİR ZARARIMIZ VAR"

Olay ile ilgili konuşan sürücü Ümit K,., "Olay bir anda oldu. Aracımla seyir halindeyken motor kısmında bir ses duydum. Aracı sağa çektim. Evcil hayvanım korkmasın diye onu bagaja koydum. Sonrasında kaputtan çıkan alevleri görünce apar topar bagajdan yangın söndürme tüpünü aldım. Bu şekilde müdahale ettik. Duran arabalar yardıma koştu. Her şey 10 dakika içerisinde olup bitti. Arabada herhangi bir problem yok. Bakımlarını zamanında yaptırdım. Birdenbire oldu. Nazar çıktı diyelim. Bize bir şey olmadı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Bir anda 15 kişi yangına müdahale etti ama kurtaramadık. Arıza tespiti yapacak bir hal yok araçta. Ekipler de hızlı bir şekilde geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 milyon TL bir zararımız var" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Bahçelievler Otomobil alev
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