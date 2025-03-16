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  4. Bahçelievler'de AVM'de intihar girişimi! Ekiplerin çalışmasıyla ikna edildi

Bahçelievler'de AVM'de intihar girişimi! Ekiplerin çalışmasıyla ikna edildi

16.03.2025 23:49
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İstanbul Bahçelievler'de AVM'nin teras kat korkuluklarından tırmanıp intihar girişiminde bulunan adam, ekiplerin uzun çalışmaları sonrası ikna edildi.

Bahçelievler'de AVM'de intihar girişimi! Ekiplerin çalışmasıyla ikna edildi

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesinde bulunan Starcity Outlet alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işsiz olan Zeki P. isimli adam, alışveriş merkezindeki teras kat korkuluklarını aşarak kenarına oturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla adamın atlayabileceği alana atlama yatağı koyarken polis ekipleri AVM'nin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Zeki P. ekiplerin uzun süren çalışması sonrası ikna edilerek bulunduğu yerden kendi isteği ile çıkarıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
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