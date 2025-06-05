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Bahçelievler kurban pazarı hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürdü

Bahçelievler’deki Çobançeşme kurbanlık pazarı hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürdü. Pazara getirilen kurbanlıkların büyük çoğunluğu satılırken, alıcılar ise güvenli ve hijyenik alanda kurbanlık almanın memnuniyetini yaşadı.

Bahçelievler kurban pazarı hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürdü

Bahçelievler Belediyesi’nin Çobançeşme’de kurduğu modern kurban satış alanı, Kurban Bayramı arefesinde bereketli bir sezonu geride bıraktı. Bayrama saatler kala, kurban pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyük çoğunluğu satıldı. Satıcıların yüzü gülerken, alıcılar da güvenli, düzenli ve hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yaptı.

Yaklaşık iki haftadır açık olan pazarda hem hayvan satışları hem de vatandaş memnuniyeti üst seviyede gerçekleşti. Tokat’tan, Ağrı’dan, Sivas’tan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen besiciler, satışların beklentilerin üzerinde olduğunu dile getiriyor.

Satıcılar, Bahçelievler Belediyesi’nin sunduğu organizasyon kalitesinden övgüyle bahsederek, temizlikten güvenliğe, konaklama alanından veteriner hizmetlerine kadar tüm detayların düşünülmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Bahçelievler Belediyesi ise bayram süresince kurban kesim alanlarında görev yapacak zabıta, temizlik ve veteriner ekipleriyle vatandaşlara sorunsuz bir bayram yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bahçelievler
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