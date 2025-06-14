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Bahçesaray’da ev yangını! 14 yaşındaki çocuk öldü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bahçesaray’da ev yangını! 14 yaşındaki çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güneyyamaç Mahallesi’ndeki ikamet eden Kadir Celayir’e ait 3 katlı evde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi tespit edilmeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahalede zorlanan itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın evlere sıçraman söndürüldü.

Ekipler, yangını söndürdükten sonra içeri girdiklerinde 14 yaşındaki M.C.’nin cansız bedenine ulaştı. M.C.’nin cenazesi otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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