Bahçesaray’da çamurla mücadele: Vatandaşlar araçlarını iple çekerek ilerliyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan olumsuz hava ve yol şartları, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkan vatandaşlar, çamura saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışıyor.

Bahçesaray ilçesinde ağır kış şartlarının ardından yumuşayan toprak ve bitmek bilmeyen yol sorunları, bölge halkını canından bezdirdi. Özellikle kış aylarında yağışların etkisiyle çamurla kaplanan yollar mezralara ulaşımı güçleştiriyor. Yumuşayan zemin ve uzun süredir çözüm bekleyen yol sorunları, Güneyyamaç Mahallesi’ne bağlı Özbeyli mezrası sakinlerini zor durumda bırakıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilçeye gitmeye çalışan vatandaşlar, yolun büyük bir bölümünün çamurla kaplı olduğu bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, birçok araç dakikalar içinde kara saplanır gibi çamura gömülüyor. Araçların ilerleyememesi üzerine vatandaşlar, çamura saplanan araçlarını iplerle çekerek kurtarmaya çalışıyor. Zaman zaman imece usulüyle bir araya gelen mahalle sakinleri, hem kendi araçlarını hem de yolda kalan diğer sürücülere yardım ediyor.

Yaşanan zorluklara rağmen günlük ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduklarını belirten vatandaşlar, yol sorununun bir an önce çözülmesini istiyor. Özellikle hasta, yaşlı ve öğrencilerin ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden mahalle halkı, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Bölgedeki çamur ve ulaşım sorunu, Bahçesaray’da kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların her yıl karşılaştığı sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, yolların iyileştirilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını talep ediyor.