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Bahçeşehir’de TIR'ın dorsesindeki konteyner, cipin üzerine devrildi

Başakşehir'de hareket halindeki TIR'ın dorsesinden kayan konteyner, cipin üzerine devrildi. Kazada cipte büyük hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bahçeşehir’de TIR'ın dorsesindeki konteyner, cipin üzerine devrildi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bahçeşehir 1’inci Kısım’da bulunan Doğa Parkı Caddesi’nde meydana geldi. Hareket halinde olan bir TIR’ın dorsesine yüklü konteyner, bilinmeyen nedenle kayarak seyir halindeki cipin üzerine devrildi.

Bahçeşehir’de TIR ın dorsesindeki konteyner, cipin üzerine devrildi 1

KONTEYNIR CİPİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Dorsede yüklü olan malzemeler çarpmanın şiddetiyle yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve cipte maddi hasar meydana geldi.

Bahçeşehir’de TIR ın dorsesindeki konteyner, cipin üzerine devrildi 2

Cadde, iki aracın ve devrilen konteynerin kaldırılması ile trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Tır
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