Bahçeşehir’de TIR'ın dorsesindeki konteyner, cipin üzerine devrildi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bahçeşehir 1’inci Kısım’da bulunan Doğa Parkı Caddesi’nde meydana geldi. Hareket halinde olan bir TIR’ın dorsesine yüklü konteyner, bilinmeyen nedenle kayarak seyir halindeki cipin üzerine devrildi.

KONTEYNIR CİPİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Dorsede yüklü olan malzemeler çarpmanın şiddetiyle yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve cipte maddi hasar meydana geldi.

Cadde, iki aracın ve devrilen konteynerin kaldırılması ile trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır