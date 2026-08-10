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Bahçesine girdi, darp edip boynunu kırmaya çalıştı! 18. günde yaşam mücadelesini kaybetti

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Çiğdem Berfin Sevinç

Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenen feci şekilde darp edilen yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yakalanıp tutuklanan şüpheliyle ilgili ise 'Kasten Öldürme' suçundan adli işlemlerin devam edeceği öğrenildi.

Olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde oturduğu sırada gelen kasklı ve eldivenli bir şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı.

Bahçesine girdi, darp edip boynunu kırmaya çalıştı! 18. günde yaşam mücadelesini kaybetti 1

Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Şehir hastanesinde 18 gündür tedavisi süren yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Bahçesine girdi, darp edip boynunu kırmaya çalıştı! 18. günde yaşam mücadelesini kaybetti 2

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ DEHŞET VERİCİ

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin çalışmasıyla şüphelinin 47 yaşındaki A.Y. olduğu belirlenmişti. Şüpheli, evin önündeki güvenlik kamerasından yola çıkılarak çevredeki 114 güvenlik kamerası adım adım takip edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Bahçesine girdi, darp edip boynunu kırmaya çalıştı! 18. günde yaşam mücadelesini kaybetti 3

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Öteyandan güvenlik kamerası görüntüleri ise akıllarda kaldı. Görüntülerde eldiven ve kasklı şüphelinin ilk önce yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışması, başarılı olamayınca yerde defalarca tekme atması yer almıştı.

Bahçesine girdi, darp edip boynunu kırmaya çalıştı! 18. günde yaşam mücadelesini kaybetti 4

Öte yandan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan şüpheli hakkında, yaşlı adamın ölmesinden dolayı 'Kasten Öldürme' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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Bahçe darp boyun ağrısı saldırgan yaşlı
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İdam idam idam bu pisliklerden ancak böyle kurtuluruz
Halk isterse idam getirecem R.T.E.
İDAM ACILEN
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