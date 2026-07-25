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Bahçeye kenevir ekti, ihbarla yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarla ve ev bahçesine ekilmiş 32 kök kenevir ele geçirildi.

Bahçeye kenevir ekti, ihbarla yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarla ve ev bahçesine ekilmiş 32 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi Kale Mahallesi’nde B.S. ve N.S. isimli şahısların tarla ve evlerinin bahçesine kenevir ektiği yönünde ihbar alan Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarla ve bahçede ekili halde 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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