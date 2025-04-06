Bahçeyi çapalarken kabus yaşadı! Ayağı sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, saat 14.45 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Yeşil Hasan Damı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde çapa yapan Abdil A.’nın (34) ayağı bir anlık dalgınlık sonucu çapa makinesine sıkışarak kırıldı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan Abdil A., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahıs buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Abdil A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır