Bahreyn’e yapılan İran saldırıları yangına yol açtı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran tarafından yapılan son saldırıların bir tesiste yangına yol açtığını açıkladı.

İran, ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine yenilerini ekledi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’dan yapılan yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Saldırıların bir tesiste yangına yol açtığı belirtilerek, "Sivil savunma ekipleri İran saldırısı sonucu çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda İHA mı yoksa füze mi kullanıldığı, hedef alınan tesisin ne olduğu ve yaralanma ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda detaylı bilgi verilmedi. Bahreyn’de yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları hedef alınan tesisin Bahreyn Petrol Şirketi’ne (BAPCO) ait Sitra Rafinerisi olduğunu iddia etse de, bu iddia resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!

Anahtar Kelimeler:
Bahreyn İran
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

