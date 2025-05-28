Bahreyn'in başkenti neresi? Bahreyn'in başkenti hakkında bilgiler

Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkeler çoğunlukla turistik açıdan oldukça ilgi çekicidir. Birleşik Arap Emirlikleri, modern mimari yapısı, lüks alışveriş merkezleri ve eğlence kültürüyle dünya genelinde turist çeker. Katar, Doha'nın modern unsurları ve kültürel etkinlikleriyle öne çıkarken, Bahreyn tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Bahreyn hakkında araştırma yapanlar bu ülkenin başkentinin neresi olduğunu da merak eder.

Bahreyn'in başkenti neresi?

Bahreyn'in başkenti ve en büyük şehri Manama’dır. Basra Körfezi'ndeki Bahreyn'in kuzeydoğusunda bulunan bu şehir yaklaşık 155.000 kişiden oluşan nüfusu ile ülkenin en yoğun yerleşim yeridir. Manama şehri tarihi boyunca birçok medeniyetin etkisini yaşamış ve 1971 yılında ülkenin bağımsızlığı kazanmasıyla beraber başkent statüsüne sahip olmuştur. Manama, bankacılık ve finans alanıyla öne çıkar ve bu sektörler açısından önemli bir merkezdir.

Manama'nın son dönemdeki ekonomik yapısı petrole dayalı olmaktan uzaklaşarak, turizm ve hizmet sektörleri kendini göstermeye başlamıştır. Öte yandan şehirde pek çok üniversite ve eğitim kurumu yer almaktadır. Şehrin kültürel ve tarihi yapıları da turistlerin ilgisini çeken noktalardır. Manama, diğer pek çok Arap şehrinde olduğu gibi modern ve geleneksel unsurları bir araya getirmiştir.

Manama’da gezilecek yerler

Manama şehrinde gezilecek yerler şu şekildedir:

Bahreyn Kalesi

Bahreyn Kalesi, Manama’nın batısındaki çöl tepelerinin üzerinde yer alır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan kalenin büyük bir bölümü 6. Yüzyılda Portekizliler tarafından kullanılan bir kaleden oluşur. Bölgede yapılan kazılar sonucunda büyük höyüklerin bir bölümü site tarihinin M.Ö. 2.300’e kadar dayandığı anlaşılmıştır.

Bahreyn Ulusal Müzesi

Bahreyn Ulusal Müzesi 15 Aralık 1988 tarihinde Emir Şeyh Isa Bin Salman Al Khalifa tarafından açılmıştır. Körfez bölgesindeki en iyi müzelerden biri olarak anılır. Müze genel olarak 6000 yıllık Bahreyn tarihini içeren eserlerden oluşur.

Beyt-el Kur’an

İslam’ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in en eski ve antik koleksiyonundan oluşan sergide, 610 yılından itibaren her yüzyıldan bir Kur'an-ı Kerim sergilenir. Bununla beraber diğer dillere çevrilen eski kutsal kitaplar da yer almaktadır.

Manama’da ne yenir?

Bahreyn, her damak tadına sahip kişi için bol miktarda yemek seçeneğine sahip kozmopolit bir adadır. Şehir, lüks ve hızlı bir akşam yemeği olarak birçok seçeneğe sahiptir. Orta Doğu’daki medeniyetlerin buluşma noktalarından biri olan Bahreyn, dünyanın birçok yerinden mutfaklar sunar. Bunlardan biri Umm Al Hassam Bulvarı’nda yer alır. Burası şehirdeki en iyi güneydoğu Asya mutfağı örneklerini sunmaktadır.

Bir diğeri ise geleneksel Lübnan yemeklerinden en iyileri sunar. Restoranda humus’tan marine edilmiş ete kadar birçok seçenek yer alır ve aileler için de eğlenceli bir deneyim sunulur.

Manama’da alışveriş

Bahreyn’in Manamal şehrinde birçok alışveriş seçeneği yer alır. Bunlardan biri olan Moda Mall, Bahreyn’de bir isim altında en fazla ünlü markanın bulunduğu lüks bir alışveriş merkezidir. Bu alışveriş merkezinde bütün lüks mağazalar, gösterişli kafelerle çevrili ve zarif bulvarlar arasında yer almaktadır.

Şehirdeki Al Aali Alışveriş Merkezi ise geleneksel Arap Çarşısı görünümüne sahiptir ve burada çok sayıda lüks restoran ve kafe bulunur.

Otantik İran halıları başta olmak üzere otantik inciler, egzotik İran halıları, yerel baharatlar ve taze hurmalar için ise Manama Çarşısı ziyaret edilmelidir.

Bahreyn'e nasıl gidilir?

Bahreyn'e gitmek isteyen kişiler için birkaç farklı seçenek mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Ülkemizden Bahreyn'e direkt uçuşlar yapılmaktadır. İstanbul'dan Bahreyn'e yaklaşık 4 saat 20 dakikada gitmek mümkündür. Bahreyn Uluslararası Havaalanı ise başkent Manama'nın doğusunda yer alır.

İkinci seçenek olarak Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e karayolu ile gitmek mümkündür. İki ülke arasındaki uzaklık yaklaşık 26 kilometredir. Bununla beraber Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e feribot seferleri de yapılmaktadır.

Bahreyn'e seyahat etmeyi planlayan kişilerin vize durumlarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Umuma mahsus pasaport sahipleri için 30 gün süreli e-vize alınması zorunludur.